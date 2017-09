Enajst znakov, da se v postelji dobro ujameta

Nekateri imajo to srečo, da takoj najdejo partnerja, s katerim se ujamejo, drugi niso prepričani, ali je to res to. Prepričajte se z enajstimi točkami.

Božanski poljubi

Le redko se zgodi, da so poljubi božanski, seks pa zanič, zato lahko po nekaj trenutkih poljubljanja precej dobro začutite, kaj se bo dogajalo v postelji. Če se že pri poljubih ne ujameta, lahko podvomite, da vam bo seks všeč.

Spontani seks

Seksa nikoli ne načrtujeta. Kdaj, kje in kako je prepuščeno trenutku, ki ga znata izkoristiti po svoje.

Usklajenost med rjuhami

Ni nerodnih gibov in neprijetnega gibanja, trkanja z glavo in drugih nerodnosti, za vaju je to naravno, vidva sta kot eno.

Poznata se

Brez besed vesta, kaj je všeč partnerju, poznate njegov ustroj, želje in fantazije. In kadar niste prepričani, se preprosto pogovorita.

Eksperimentirata

Čepav dobro vesta, kako zadovoljiti drug drugega, vaju ni strah raziskovanja v spolnosti in premikanja mej.

Nihče ne gre žejen čez vodo

Če ste ženska in vas moški nikoli ne pusti brez orgazma ali več njih pred seksom, med njim ali po njem, potem veste, da sta več kot kompatibilna.

Enak seksualni ritem

Skoraj vedno se istočasno vzburita ne glede na čas in lokacijo in potem to rešujeta po svojih najboljših močeh.

Vesta, da nista popolna

V svojem telesu se kljub vsem napakam, ki jih vidite na sebi, počutite dobro, sploh ko sta drug zraven drugega, in se ne obremenjujeta z videzom. Prav tako sprejemata svojo in partnerjevo seksualno zgodovino.

Odkrita komunikacija

Drug pred drugim nimata skrivnosti, prav tako si brez težav ali zadržkov povesta vse, sploh če je povezano s spolnostjo.

Pomembna je kakovost

Nista v dirki za orgazmom, ne štejeta niti, kako pogosto seksata, saj vesta, da je kakovost spolnega odnosa bolj pomembna od količine.

Tako v spalnici kot zunaj nje

Ni pomemben samo čas, ki ga preživita skupaj med rjuhami, ampak tudi privlačnost med vama, za katero se zavedata, da jo je treba ohranjati živo.