Ekskluzivna predpremiera Dojenček Bridget Jones v Cineplexxu Kranj

Nepozaben večer na rožnati preprogi je doživela osrednja zvezda večera, slovenska Bridget Jones, Antonija Kos, ki je na predpremiero prišla v družbiDenisa Avdića in svojih petih prijateljic.

Povabljene gostje so po rožnati preprogi pospremilipostavni finalisti Mister Slovenija ter urbani in trendovski lepotci:Smart fortwo, Smart fortwo cabrio in Smart forfour. Razvajala jih je nova dišava za njo –Boss The Scent for Her, svetovalkeBocassy pa so jim predstavile najnovejšo dnevno kremo za zdrav in mladosten videz. Pred začetkom filma so za profesionalno večerno ličenje treh izbrank poskrbele vizažistkeMax Factor Slovenija.

Poleg slovenske Bridget Jones je bila častna gostja večera tudiveleposlanica Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske gospa Sophie Honey, ki je pred filmom pozdravila obiskovalce.

Ali je oče otroka Mark ali Jack, so včeraj med prvimi izvedeli znani Slovenci, ki so se po predstavi udeležili tudi zabave ob osvežilnih koktajlih Martini Royale terMartini & Tonic.

Tjaša Kokalj, Azra Selimanovič, Nataša Rhind-Tutt, Irina Osypenko Nemec, Rok Golob z ženo Katarino Habe, Erik Ferfolja in Nina Uršič, Manca Izmajlova z možem, Aleš Bravničar, Sandi Murovec, Maja Ferme z možemIgorjem Kapšem, Špela Jereb in Katja Klavora, Jana Morelj in Miha Deželak, Lea Filipovič in mnogi drugi.

Kino zabavo leta so v Cineplexxu Kranj omogočili partnerji predpremiere Smart (Autocommerce), Max Factor, Bocassy, Boss (znamke podjetja Orbico), Loterija Slovenija in medijska partnerja, Radio 1 in Cosmopolitan. Merit International in Catering Glažuta sta omogočila zabavo na terasiPlanet bara.

Pravi Ladies chick flick night s filmom Dojenček Bridget Jones bo danes, 15. septembra v vseh Cineplexx kinih. Obiskovalke ženskega večera bodo prejele izvod revije Lady ter simpatična darilca blagovnih znamk Bocassy, Bourjois in Bruno Banani.