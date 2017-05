Dvanajst pravil za  seks brez obveznosti

Nič ni narobe, če bi se kdaj radi preprosto samo dali dol, brez obveznosti, za zabavo. Da vam bo lažje, vam ponujamo vodnik po seksu brez obveznosti.



1 Naj ne bo vaša skrivna ljubezen



To je prvo in osnovno pravilo – seks brez obveznosti se greste z nekom, do katerega ne gojite romantičnih čustev ali pričakovanj, sploh pa seks ni nobeno zagotovilo, da vas bo nekdo vzljubil.



2 Bodite pripravljeni



Če iščete nekoga, s komer se boste ob koncu dneva stisnili in pocrkljali, potem seks brez obveznosti verjetno ni za vas. Če niste pripravljeni na to, da se po koncu spolnega odnosa morda nikoli več ne boste videli s tem človekom, se ne spuščajte v tovrstne avanture.



3 Določite meje



Vseeno je treba vedeti, kje so vaše meje in kje so meje vašega potencialnega spolnega partnerja, da ne bo neprijetnih presenečenj, ki lahko vse pokvarijo.



4 Lahko si premislite



Vedno. Tega ni treba storiti, ker to počnejo vaši prijatelji, ampak le ker si vi tako želite. Če si ne, si pač ne.



5 Obvladajte pričakovanja



Saj je nemogoče, da jih ne bi imeli, ampak naj ne skočijo do neba, ostanite na realnih tleh. Ne poznate se in samo upate lahko, da je najbolje, kar vam lahko ponudi druga stran, po vašem okusu.



6 Prijateljstvo ni obvezno



In običajno ne obstane. Ko med vama izzveni spolna privlačnost, nimate več veliko razlogov, da bi skupaj hodili na pijačo ali v kino.



7 So tudi druge možnosti



Zagotovo je tam zunaj več ljudi, ki vas privlačijo, zakaj bi se omejili samo na enega in drugim za vedno zaprli vrata?



8 Umaknite se, če je prevroče



Če čutite, da se začenjate romantično zapletati, se umaknite, razen če niste prepričani, da druga stran čuti enako, sicer se vam lahko stre srce.



9 Bodite diskretni



Čeprav živimo v dobi instagrama in facebooka, ni treba, da ves svet ve za vaše kratke, a sladke avanture.



10 Ne puščajte sledi



Po srečanju odnesite vse, kar ste imeli s seboj, naj za vami ne ostane nobena sled, da ste se navezali ali da se lahko kdo naveže na vas. Če se srečanja dogajajo pri vas, velja enako.



11 Ostanite lahkotni



Ni treba, da si pripovedujete o zakonskih ali finančnih težavah, saj naj bi šlo za lahkotno srečanje. Če boste drug drugemu terapevt, se boste prej ko slej čustveno vpletli.



13 Zaščitite se



Vedno znova ne glede na to, kako domači ste. Nikoli ne veste, kaj vaš občasni spolni partner počne, ko ni z vami, zato ne tvegajte. ¾ Seks brez obveznosti naj bo diskreten.