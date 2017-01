Duhoviti in postavni

Kdo nas lahko obdari z orgazmom, so ugotovili raziskovalci z univerze v Albanyju, ki so jim številne sodelujoče razodele, kakšni moški jih lahko pripeljejo do vrhunca.



Znanstvenike je zanimalo, kako pogosto in kako intenzivno ženske doživljajo orgazem in kako na doživljanje spolnosti vplivajo partnerjeve značajske lastnosti in videz. Izsledki so pokazali, da med rjuhami veliko štejejo premoženjski status, samozavest in čednost, pojasnjujejo strokovnjaki: videz je izjemno pomemben, so razkrile sodelujoče, privlačnost vsakokrat okrepi vrhunec, še posebno vplivna so široka ramena. Čudeže lahko dela tudi humor, duhoviti moški so v zanesljivi prednosti in znajo te dodatne točke v postelji dobro unovčiti, razlog pa najbrž tiči v evoluciji. Moški z dobrim smislom za humor so namreč veljali za uspešne, kar je bila zanesljiva napoved, da bodo imeli svetlo prihodnost tudi otroci.



Pomembna je tudi ocena dobre prijateljice: če ta moškega odobrava, bo ženska pozitivno mnenje sprejela kot dodatno spodbudo za odlično spolno izkušnjo.