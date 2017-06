Držanje za roko veliko pove o partnerstvu!

Nekateri pari so tako rekoč zlepljeni skupaj in nikoli ne spustijo drug drugega iz rok, drugi se držijo za roko samo v kinu, tretji nikoli. Kaj to pomeni o vas in o vašem partnerstvu, je držanje za roke res pomembna vez med dvema, ki sta skupaj? In kaj pomeni način, kako so prepletene roke?



Prepleteni prsti



Na prvi pogled je videti, kot da sta partnerja izjemno povezana, celo posesivna, skratka, zelo predana, pa vendar je to položaj rok, ki bolj kot kar koli drugega izraža strast, vročo strast. Dodatno jo podžiga moč prepletenih prstov – če so mlahavo prepleteni ali ena dlan kar visi z druge, lahko pomeni, da si eden od partnerjev (tisti, ki pusti, da dlan opleta) želi spremembe v odnosu. Morda več globine in manj strasti.



Prstek drži prstek



Pari, ki se tako držijo, se na prvi pogled zdijo kar malo brezbrižni, a še zdaleč ni tako. To so pari, ki so v svojem bistvu globoko povezani in vedo, da si lahko zaupajo, potrebujejo pa občutek neodvisnosti in neutesnjenosti, zato ta ohlapnost. Če pa eden od partnerjev začne pozabljati na ta prstek, je to skoraj zagotovo znak, da si želi več svobode.



Dlan v dlani



To je globok odnos, ki je iz strastne faze že prešel v močno ljubezen. Partner, ki s svojo roko pokriva partnerjevo, je običajno glavni, vodi igro, odloča o zadevah, daje iniciativo in ima lahko močnejši karakter, drugi pa se raje pusti voditi, ne mara izpostavljanja in pri partnerju išče varnost.

Prepletene roke

Ko se partnerja dobesedno prepleteta in ovijeta drug drugemu okoli roke, je jasno, da gre za močno privlačnost, ki pelje v resen, predan odnos, včasih pa ta drža rok izdaja tudi ljudi, ki niso prepričani vase, zato so posesivni in ljubosumni ter tako priklepajo partnerja nase.



Roka pod roko



Ni neobičajno, moški pogosto primejo žensko pod roko, ko jo nekam peljejo, na primer na večerjo ali prireditev. Ženska lahko na ta način še posebno izkaže podporo in pripadnost partnerju, saj mu stoji ob strani, tudi če ne gre za romantičen trenutek.



Sproščeno držanje



Čeprav se držita za roke, lahko vidimo, da kemije primanjkuje, da je vse nekam ohlapno in bolj zaradi videza kot česa drugega. Partnerja sta lahko naveličana drug drugega in se za roke držita le še iz rutine. Tudi če položaj ni tako slab, kaže na to, da partnerja nista na isti valovni dolžini.



Brez rok



Čeprav nekateri v tem vidijo razlog za preplah, ni tako. Nekateri pari potrebujejo čas, da se sprostijo in primejo za roke, drugi potrebujejo večen občutek svobode, tretji preprosto preveč radi govorijo z rokami, da bi jih lahko držali zlepljene s partnerjevimi, vsekakor je možnosti toliko, kolikor je ljudi. Neverjetno, ampak z leti se nekateri ljudje manj držijo za roke, ker se počutijo otročje, drugi pa ravno nasprotno, ker vedo, da samo enkrat živiš!