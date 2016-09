Druga stran pornografije

Strokovnjaki pogosto poudarjajo negativne učinke pornografije: ta naj bi ustvarjala težave v partnerskih zvezah, povzročala erektilno disfunkcijo, večala verjetnost prešuštvovanja in ločitev ter celo povzročala odvisnost. Pretirano naslajanje nad pornografskimi vsebinami naj bi manjšalo zadovoljstvo v običajni spolnosti, ker da so meje vzburjenja čedalje višje. Mnoge raziskave so prav tako pokazale, da lahko pretiravanje s pornografijo veča brezno nerazumevanja med partnerjema in da zlasti ženske njegovo soliranje, ko ga do spolnega vrhunca vodijo pornese na zaslonih, televizijskih ali računalniških, velikokrat dojemajo kot prevaro.

Druga plat

Toda predavatelj na univerzi Bath psiholog Sam Carr poudarja, da je vse stvar pogleda. »Pornografija ima lahko vse naštete negativne posledice, ima pa tudi svetlo plat: lahko povečuje spolno znanje, prinaša svobodo v posteljo in spodbuja k eksperimentiranju.« Zaradi popestritve spolnosti je po njegovem mnenju pač treba izbrati takšno, ki bo všeč obema in s katero bosta obogatila predigro.

Oni vodijo

Dosedanje raziskave kažejo, da pikantne vsebine še vedno bolj zanimajo moške. Podatki sicer veljajo za ZDA, tam menda 90 odstotkov moških gleda pornografijo vsakodnevno, pa tudi sicer oni petkrat pogosteje od žensk na spletu ali drugje iščejo pornografske vsebine.