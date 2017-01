Druga priložnost: nepremišljenost ni upravičena

Nihče zveze ne konča brez razloga. Tudi vidva jih nedvomno imata. Če pa razmišljata, da bi si dala še eno priložnost, si, preden vas znova odnese v njegovo naročje, odgovorite na nekaj vprašanj.

Zakaj bi se pobotala z njim?

Več raziskav je pokazalo, da si večina da novo priložnost, ker so med bivšima partnerjema še vedno prisotna pozitivna čustva. Če so ta res na obeh straneh, lahko razmišljate o oživitvi razmerja. Ne velja pa to, če vas je strah osamljenosti ali samote. Tudi nesamozavest, negotovost in strah, da ne bi našli nekoga drugega, ne smejo biti razlogi za oživitev zveze.

Bi bila srečnejša s kom drugim?

Dokler prebolevate staro razmerje, si sebe težko predstavljate ob kom drugem. A dejstvo je, da se tisti, ki kmalu po razhodu začnejo hoditi na zmenke, redkeje vrnejo v nekdanji odnos. Več ljudi spoznajo, bolj si razširijo obzorja in dojamejo, da obstaja veliko boljših možnosti. Nikar si tudi sami prehitro pred njimi ne zaprite vrat.

Kaj menijo družina in prijatelji?

Ni treba, da je njihovo mnenje obvezujoče, a velja se nad njim vsaj zamisliti. Prijatelji in člani družine vas imajo radi, na vajin odnos in razhod gledajo objektivneje kot vi sami ter vam zagotovo privoščijo najboljše. Če vas prepričujejo, da bi bila odločitev napačna, imajo morda prav, četudi vam njihovo razmišljanje ni po volji.

Kaj potrebujem v zvezi?

Če si tega vprašanja še niste zastavili, je skrajni čas, da se vprašate, kaj v zvezi sploh potrebujete in kaj od nje pričakujete. Vzemite papir in svinčnik, si zapišite svoje želje in cilje ter razmislite, ali vam vaš bivši lahko pomaga pri izpolnjevanju teh.

Obstaja slab vzorec obnašanja?

Teh nikoli ne smete spregledati. Sta drug drugega varala, je bila v zvezi prisotna psihična ali fizična zloraba? Če se je kaj podobnega dogajalo, resno razmislite, ali si to spet želite.

Sprejemava drug drugega?

Nihče ni popoln in nikomur ni pri sočloveku všeč vse. Tako vaš bivši kot tudi vi imata najbrž tudi negativne lastnosti, prav te je treba sprejeti in osebo ljubiti njim navkljub. Če to zmoreta, sta na dobri poti. Če katerih njegovih res ne morete spregledati (niti on ne vaših), vajina zveza nima prihodnosti.

Kaj bom storila, da bo naslednjič boljše?

Partnerska zveza je skupnost dveh in za vse v njej sta vedno kriva ali zaslužna dva. Vzemite si dovolj časa in razmislite o svojem obnašanju ter se vprašajte, kaj bi lahko storili drugače, da bi zveza res uspela.

Zakaj bi tokrat lahko bilo drugače?

Da bi si odgovorili na to vprašanje, bi se morala sestati in se pogovoriti na štiri oči. Kje sta storila največ napak in kje lahko odnos izboljšata? Neposredna komunikacija vama bo odkrila, koliko in kaj sploh lahko spremenita, da bi v naslednjem poskusu razmerje bilo uspešnejše.

Je preteklo dovolj časa, da bi se kaj lahko spremenilo?

Ljudje se ne spremenijo preko noči. Razmislite, ali je preteklo dovolj časa, da ste pri sebi razčistili in nekatere stvari spremenili in da je to storil tudi partner. Če bosta v zvezo vstopila z enakimi vzorci in obnašanjem, vama ne bo uspelo. Saj veste, kako pravijo: nesmiselno je ob vedno enakih napakah pričakovati drugačen izid.