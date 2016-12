Droga, imenovana orgazem

Spolna terapevtka Tracey Cox je za Daily Mail nanizala nekaj manj znanih dejstev o ženskem in tudi moškem orgazmu. Nekatera vas bodo zagotovo presenetila.

Razmerje

Na vsake tri moške orgazme pride en ženski, je odkrila velika ameriška raziskava. Ženske težje od moških doživijo spolni višek, vsaka tretja ima z njegovim doseganjem težave.

Ne gre le po eni poti

Kar 80 odstotkov žensk orgazma ne more doživeti zgolj s penetracijo.

Nekatere so vendarle na boljšem

Istospolno usmerjene ženske v zvezi s partnerico spolne vrhunce doživljajo prav tako pogosto kot moški.

Nista vedno povezani

Moški lahko doživijo orgazem brez izliva in izliv brez orgazma. Gre namreč za dva ločena pojava. Vrhunec se zgodi v možganih, izliv pa je fiziološki proces, do katerega pride kot posledica krčenja določenih mišic.

Nenavadna pot

Deset odstotkov žensk lahko orgazem doživi med vadbo. Približno tri odstotke ga izkusi med porodom.

Ključen pogoj

Oddaljenost klitorisa od vagine je usodna. Če je ta manjša do širine kazalca, je večja verjetnost, da bo klitoris med penetracijo dodobra stimuliran, kar poveča možnost za orgazem.

Kot droga

Vrhunec na možgane deluje kot heroin, so pokazali posnetki možganov. Med natančnim snemanjem teh so bile ob orgazmu zaznane aktivnosti v istih delih centralnega živčevja kot ob uživanju heroina. Gre za nevroreceptorje, ki so povezani z nagrajevanjem, občutki olajšanja, užitka in svobode.

Leta so plus

Z leti orgazmi postajajo vse boljši, saj se bolje poznamo in vemo, kaj najbolje vpliva na nas. Orgazme je mogoče doživeti tudi po 90. letu.

Rekordi

Največje število zabeleženih orgazmov v eni uri pri ženskah znaša 134, pri moških 16, so povedali strokovnjaki iz centra za zakonske in seksualne študije v Kalifornij.

Še ena razlika med spoloma

Moški ne morejo istočasno doživeti orgazma in opravljati male potrebe, ženske to zmorejo.

Moč misli

Sicer gre za majhen odstotek posameznikov pa vendar, nekateri lahko orgazem doživijo brez fizične stimulacije, zanj potrebujejo le prave fantazije in močno koncentracijo.