Drobno dejanje z velikim učinkom na seks

Velikodušnost je lepa lastnost, ki ima vselej pozitivne posledice. Tudi za spolno življenje. Strokovnjaki zato moškim in ženskam svetujejo, naj v postelji ne mislijo samo na svoje užitke, saj bodo uživali bolj, če bodo pozornost preusmerili na partnerja. Kot so na podlagi študije zapisali v publikaciji Social Psychological and Personality Science, velikodušnost do partnerja vodi k pogostejšemu in boljšemu seksu.

Poplačana pozornost

Raziskovalci so spremljali pare v daljših zvezah, ki so tri tedne vsak dan izpolnjevali anketo o medsebojnih odnosih. Na koncu se je izkazalo, da so velikodušni ljubimci doživljali več strasti in je bila pri njih spolna želja višja kot pri sebičnih parih. »Obstaja veliko raziskav, ki kažejo, da je dajanje v resnici dobro za tistega, ki daje, učinek velikodušnosti pa je v romantičnih zvezah še okrepljen. Dejstvo je namreč, da je partner, ki je sposoben zadovoljiti drugega, deležen velikega zaupanja,« je pojasnila avtorica študije Amy Muise z univerze v Torontu.

Le če je obojestransko

»Ne gre zgolj za izpolnjevanje partnerjevih želja in zadovoljevanje njegovih potreb,« je povedala avtorica in dodala, da je kompromis rešitev za vse, tudi za spolne želje. Zato se moški najprej prepričajte, kaj ima vaša boljša polovica rada in kaj ji ustreza, nato pa ji ugodite. S tem bosta na boljšem oba. Z njenim zadovoljstvom boste namreč vodo speljali na svoj mlin, večkrat seksali in v spolnosti bolj uživali. Seveda enako velja tudi za ženske.