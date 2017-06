Dokazi, da sta skladni par

Srečni in skladni pari ne obstajajo samo v filmih in pravljicah, temveč tudi v resničnem življenju. Razlika med njimi in tistimi, ki bi zase to težko trdili, pa ni v velikih dejanjih, kot večina misli. Kaj torej počnejo srečni pari, da lahko uspešno krmarijo skozi življenje?

Pri stvari so

Kadar so skupaj, pozabijo na facebook, instagram in podobna omrežja. Še več: pozabijo na telefone in druge igračke, se povsem posvetijo drug drugemu, govorijo, pozorno poslušajo, spremljajo govorico telesa, so pozorni na barvo glasu sogovornika, skratka, z mislimi niso nekje drugje, temveč so prisotni z dušo in s telesom.

Izpolnjujejo obljube

Natančneje: ne obljubljajo nemogočega, tisto, kar obljubijo, pa zagotovo izpolnijo ali vsaj vse moči usmerijo v to, da se drugi strani ne bi izneverili.

Skupaj preživljajo kar največ časa

Ne glede na to, kako so zaposleni ali kako daleč narazen živijo, partnerji v skladnih parih vselej najdejo čas za skupne trenutke. Včasih zanemarijo druge obveznosti in tako pokažejo, da so res predani zvezi.

Prepirajo se, a po pameti

Del vsakega razmerja so tudi spori. Ti niso nič slabega, če so konstruktivni ter v končni fazi pripeljejo do rešitve. Seveda brez kričanja, poniževanja, žaljenja in zmerjanja.

Imajo svoje male rituale

Dan za kino, večer za suši, večer za priljubljene serije, za zmenek, za romantično večerjo … kar koli, kar je obema v veselje in zato komaj čakata na večer, ko si bosta znova vzela čas drug za drugega in za priljubljeni ritual, ki nedvomno priča, da sta skladen par.