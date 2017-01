Dokazi, da so revnejši moški v postelji boljši

Namerno ignorirate vroče poglede postavnega junaka, ker veste, da nima ravno debele denarnice? Morda si boste, ko boste prebrali, zakaj so revnejši boljši ljubimci, premislili.

Znajo nadomestiti primanjkljaj

Ker vedo, da so nižji prihodki njihova slabša plat, luknjo v denarnici nadomestijo z drugačnimi lastnostmi. Strokovnjakinja za partnerska razmerja Arianna Jarret za YouTango pojasnjuje: »Kadar moški zasluži manj, kot denimo njegovi tekmeci, se primanjkljaj trudi nadomestiti s pozornejšim obnašanjem v postelji in v zvezi na sploh. Bolj osredotočen kot na luksuz, ki ga lahko kupi denar, je na nematerialne vrednote življenja. Med drugim tudi na odličen seks.«

Manj so obremenjeni z delom

In zato pod manjšim stresom. V eni od študij so ugotovili, da 56 odstotkov moških, ki zaslužijo manj od svojih partneric, trdi, da je njihovo spolno življenje čudovito. Delež je znatno večji kot med moškimi, ki zaslužijo več. Zakaj? Ker so zaradi dela pod manjšim stresom. Jean Hannah Edelstein, zakonska terapevtka, pravi: »Seveda ne bi svetovala moškim, naj zaradi spolnega življenja pustijo dobro plačano službo, a vendar bi jih ta podatek moral spodbuditi k zagotavljanju večje enakosti med plačami obeh spolov.« In še nekaj: 90 odstotkov moških, ki se ne morejo pohvaliti z zajetnimi računi, je v prej omenjeni študiji zatrdilo še, da imajo srečen zakon.

Manj verjetnosti je, da bi varali

Še ena raziskava, ki se je pozabavala s to temo, je dokazala, da tisti z visokimi dohodki večkrat prešuštvujejo in lažejo od revnejših kolegov. Nedvomno je zavest, da ima roke in oči samo za vas, velika spodbuda v postelji.

Njihov ego med rjuhami ni ovira

»Moški z nižjimi prihodki praviloma enakovredno ceni svoj in njen užitek. Nobene želje nima, da bi si lastil partnerico, hkrati pa mu njen večji zaslužek ne pomeni, da si ga lahko lasti ona. In dobro je vedeti, da vas na piedestal postavlja zato, ker ste ženska, in ne zato, ker domov prinesete več kot on,« meni Jarretova.

Nauk te zgodbe bi se lahko glasil: ne odpišite prehitro nekoga, ki nima zajetnega računa. Velika možnost je, da je bogatejši kako drugače.