Dokazi, da so revnejši moški boljši ljubimci

Številni se s tem najbrž ne bodo strinjali, a znanost pravi, da ima dokaze, da so moški s tanjšo denarnico boljši ljubimci od tistih z debelejšo. Tako trditev utemeljujejo seksologi in spolni terapevti.

Trudijo se, da bi nadomestili pomanjkanje denarja

»Tisti z manj prihodki v spalnici res dajo vse od sebe, da bi nadomestili tisto, za kar je njihova draga morda prikrajšana. Zlasti kadar on domov prinese manj od nje, se trudi poudariti druge odlike, med drugim tiste v postelji. Poleg tega so moški, ki zaslužijo manj, bolj osredotočeni na nematerialne dobrine kot na luksuzno življenje. Ena od teh dobrin je nedvomno dober in pogost seks,« je prepričana seksologinja Ariana Gerrett.

V manjši meri so obremenjeni z delom

V eni od na to temo izvedenih študij so izvajalci ženske v razmerju z moškimi s podpovprečnim dohodkom vprašali, kako zadovoljne so s svojim spolnim življenjem. Kar 56 odstotkov jih je zatrdilo, da je njihovo nadpovprečno dobro.

»To seveda ne pomeni, da bi morali tisti, ki zaslužijo več, množično pisati odpovedi, morali pa bi tudi sami kdaj pozabiti na delo ter zadolžitve in se v spalnici prenehati obremenjevati s stvarmi, ki vanjo ne sodijo,« meni spolna terapevtka Gene Hannah Edelstein.

Prav tako je 90 odstotkov moških s podpovprečnim dohodkom v isti raziskavi zatrdilo, da je njihov zakon zelo srečen, kar je znatno več v primerjavi z onimi, ki sodijo med bogatejše.

Manjša je verjetnost za skok čez plot

Druga podobna študija je razkrila, da je med tistimi, ki so više na družbeni lestvici, večja možnost, da bodo prevarali življenjsko sopotnico.

Njihov ego je manjši

Moški, ki v primerjavi s partnerico zaslužijo več, se do nje pogosto obnašajo, kot bi bila njihova last, saj ji lahko privoščijo stvari, ki si jih sama ne bi mogla. Tisti z manjšimi dohodki z egom nimajo takih težav in na svoje življenjske sopotnice nikoli ne gledajo kot na lastnino, temveč kot na nekoga, ki je v odnosu enakovreden in zasluži ljubezen.