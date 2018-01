Dnevi, ko je orgazem pri ženskah najverjetnejši

Obstaja še en odgovor, zakaj bi morale ženske pazljiveje spremljati svoj menstrualni cikel. Ta namreč vpliva tudi na njihove orgazme. Ti so najintenzivnejši na sredini ciklusa, torej med ovulacijo.

V raziskavi, ki so jo izvedli na univerzi Virginija, so strokovnjaki spremljali 115 žensk, starih od 23 do 45 let. Izkazalo se je, da je bil njihov libido na višku v sredini ciklusa, prav tako so sodelujoče v teh dneh doživljaje najizrazitejše spolne vrhunce.

Še drugi podobni dokazi

Do podobnih ugotovitev so se dokopali tudi nizozemski znanstveniki. Ti so odkrili, da je krvni pretok skozi genitalije največji med ovulacijo, kar vodi do močnejših orgazmov. »Narava je tako poskrbela, da v dneh, ko je zanositev najverjetnejša, spolni odnos postane najprijetnejši,« je povedal eden od sodelujočih znanstvenikov, Jaime Knopaman.

Stene maternice se pripravljajo na zanositev

Tudi snovalci aplikacije za spremljanje menstrualnega ciklusa Glow so odkrili, da je možnost za orgazem povezana s časom menstruacije, kar pomeni, da je najverjetnejši med ovulacijo. »Količina testosterona v telesu žensk tedaj naraste, okrepi se njihov libido in stene maternice se zadebelijo,« so povedali.

Vpliv evolucije

Seveda drži, da sta tako libido kot intenzivnost orgazma različna pri vsaki posameznici in ni nujno, da bosta najmočnejša med ovulacijo, gre pa za smernico, ki je pogojena z evolucijo. Narava je namreč poskrbela, da one v seksu najbolj uživajo tedaj, ko je možnost za zanositev največja.