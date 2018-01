Devet vprašanj, ki se moškim porajajo med seksom

Večina sicer res verjame, da so moški v postelji samozavestni in da dobro vedo, kako se stvarem streže. A resnica je velikokrat drugačna. Tudi njim se namreč med tem, ko se predajajo strastem, poraja nešteto vprašanj, ki pa si jih ne upajo zastaviti. Poglejte, kaj bi, če bi zbrali dovolj poguma, vendarle vprašali.

Je končala? Je blizu? Še ni konec? Počnem kaj narobe?

Dejstvo je, da je ženski orgazem zavit v tančico skrivnosti in velika neznanka. A dejstvo je tudi, da ga bodo zgolj s penetracijo dosegle le redke. Zato se potrudite in jo razvajajte tudi drugače. Tisti, ki se mu s penetracijo preveč mudi, ne bo dolgo njen ljubimec.

Kako divje je preveč divje?

Res je, majhna je razlika med nežnim tepežkanjem in bolj grobim spolnim igricam. In kdaj je preveč, je mogoče ugotoviti le na en način: s komunikacijo. Večina pripadnic nežnejšega spola ve, česa si želi in tega nima težav povedati. Je pa res, da je treba včasih odkrito vprašati.

Zakaj se ona večkrat ne igra z dojkami?

Moški bi se z njimi vedno igrali, za ženske je zadeva malo drugačna. One jih vselej nosijo s seboj in jim zato včasih res ne namenjajo takšne pozornosti, kot moški menijo, da si jo zaslužijo.

Ji je dolgčas?

Verjetno ji ni dolgčas. Le tiho uživa v erotični bližini in v vsemu, kar se trenutno dogaja.

Je to lepo spodnje perilo oblekla samo zame?

Odgovor na to vprašanje se vedno glasi: da. In ko smo že pri tem, malo dodatne pohvale lepemu perilu ne bo škodovalo.

Kako dominanten smem biti?

Vsaka, še tako močna in samostojna ženska, se včasih rada povsem prepusti. Zlasti v postelji. Zato brez skrbi vzemite vajeti v svoje roke. Samo brez poniževanja.

Jo smem opazovati?

Tisti, ki ženskega telesa ne ceni, ni vreden seksa. Intenzivni očesni stik je definitivno dopuščen. In ne pozabite na božanje in poljube. Namenite ji vso pozornost, ki si jo zasluži.

So poljubi obvezni?

So. Med predigro, med samim seksom in po njem. Vedno. Poljubi so dokaz intime in globokih čustev, brez njih spolna izkušnja zanjo ne bo popolna.

Zakaj je ugasnila luč?

Vsaka se rada počuti najbolje. In nekatere se lahko med telesno ljubeznijo lahko povsem sprostijo le v temi. Kompromis? Pridušena svetloba.