Devet stvari, ki si jih ženske želijo v postelji

1 Bodite glavni



So ženske, ki imajo rade, da moški prevzame nadzor, in so takšne, ki tega nočejo. Če se vam zdi, da se vam ženska umika, vprašajte, ali ste prehitri, in dobili boste odgovor. Prehitri se opravičite, da vas je zavedel njen seksapil in da boste nadaljevali počasneje, vsi drugi pa nadaljujte s polno paro. To pa še ne pomeni, da ste lahko glavni zunaj spalnice.



2 Spoštujte njegovo veličanstvo



Klitoris, seveda. Vsaka ženska ima svoj okus in bolje, kot da tipate okoli njenega ščegetavčka ali pritiskate nanj kot na gumb, je, da jo vprašate, kaj ima rada. Če ji je nerodno, z dlanjo zakrožite po venerinem hribčku ali jo primite za dlan in ji pustite, da vas vodi. Ne pozabite, da je vsak ščegetavček original.



3 Dajte jo dol, in to pošteno



Seveda, veliko je žensk, ki se rade ljubijo počasi, nežno, med zrenjem v oči, ampak te niso v večini. Večina ima rada, da si jih moški vzame, kot se šika, odločno in strastno, kot da gre za zdaj in nikoli več. Ne sprašujte se, kje so meje, sama jih bo določila.



4 Malce grobosti ne škodi



Se jo bojite našeškati, ker boli? Pa saj ravno v tem je poanta. To ne pomeni, da jo zavihtite čez kolena in premlatite, začnite tako, da jo najprej narahlo tlesknete po zadnjici, in presodite odziv. Ženske niso tako občutljive in z nekaj šeškanja jim ne boste polomili kolkov.



5 Bodite glasni



Mučno je, če moški v tišini ne pokaže, da uživa. Saj ni treba, da vpije, dovolj je, da ni neslišen.



6 Dodajte nekaj grdega govorjenja



Treba je iti korak za korakom, ko med seksom uporabljate besede, ki bi sicer zvenele kot žaljivke, zdaj pa je njihov edini namen, da dodatno vzburijo žensko. Začnite s pohvalo, ki naj postaja vedno bolj sočna, če je odziv pozitiven.



7 Ni je treba pojesti



In njej se ni treba zadaviti z vašim korenjakom, bodite pošteni. Če pa že pojeste njeno muco, je edini komentar, ki si ga lahko privoščite, da je bila okusna.



8 Kondomi so tu in pika



Ne nergajte, ko je treba uporabiti kondom, ker ga tudi ženske ne marajo in jim ga je verjetno še desetkrat bolj zoprno čutiti kot moškim. Navadite se uživati oziroma naučite se uživati tudi, ko ga imate nataknjenega.



9 Uživajte v svojem orgazmu



Ženske moški orgazem vzburja tudi vizualno, saj je preprosto očarljivo videti to od blizu, kar pa še ne pomeni, da ga lahko brez opozorila izlijete nekam nanjo, po možnosti na obraz. Samo povejte in dovoljeno vam bo! Še več, ko moški ženski med seksom reče, da ne zdrži in da mu bo zdaj zdaj prišlo, je to zanjo ena izmed stvari, v katerih najbolj uživa in jo najbolj vzburjajo. Moški orgazem je seksi!