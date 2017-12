Devet resnic o oralnem seksu, ki bi jih moški morali poznati

Oralni seks je kot sočna češnja na vrhu smetane. Kadar to počno, se moški in ženske trudijo, da ne bi partnerja razočarali in včasih kaj zamolčijo. A ženske so se odločile enkrat za vselej razjasniti nekaj zadev, ki bi jih moški morali poznati.

Oralni seks zahteva trud, zato pokažite malo hvaležnosti

Ni lahko z usti nekoga pripeljati do eksplozije. Zlasti ne če je bilo njegovo orodje povsem ohlapno. Vse skupaj zahteva nekaj truda, časa in domiselnosti, zato je vsaj malo hvaležnosti tedaj, ko vas ona crklja tam spodaj, primerno.

Potiskanje glave proti mednožju ni seksi

Vsaki je jasno, da je za moške oralni seks visoko na lestvici priljubljenih načinov za doseganje orgazma. Subtilno ali očitno potiskanje njene glave proti mednožju je zato povsem odveč. V resnici mnoge prav zaradi tega mine vsa volja.

Klečanje na kolenih, če vi stojite, zahteva veščino

Ta, za moške seksi položaj, v katerem brez besed kažejo svojo dominanco, njej prinaša več nelagodja kot užitkov. Samo pomislite, kako bi se na tako dolgo klečanje odzvala vaša kolena ...

Enako velja za globoko grlo

Včasih naj bo, vselej pa tega ne gre pričakovati.

Vemo, da smo med oralnim seksom seksi

A kljub temu bi to rade slišale. Zato nikar ne skoparite s pohvalami.

Vzdihi in stoki so včasih le del predstave

Resnica je, da ženske oralno zadovoljevanje moškega vzburja. A vendar so stoki in vzdihi včasih le del igre z namenom, da bi pospešile zadeve ...

Opozorila so dobrodošla

Ko se bliža vrhunec, bi lahko vsaj malo namignili, da prihaja tekoči dokaz užitka.

Oralni seks pod prho je lahko odličen ali čista polomija

Zadeva je dokaj zapletena, saj so površine spolzke, po obrazu teče voda, dihanje je oteženo in vse vode ni lahko pogoltniti. Tudi tu velja torej ohraniti realna pričakovanja.

Ne pričakujte ga vedno

Še eno povsem nerealno pričakovanje: oralni seks vedno, ko je čas za akcijo. Ne glejte nanj kot na glavno jed, temveč kot na posladek. Ta ni vedno del obroka, kadar je, pa se pa prileže ...