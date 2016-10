Devet preprostih korakov za boljše razmerje

V še tako cvetočem razmerju včasih pridejo padci ali vsaj obdobja, ko se vam zdi, da s partnerjem nista na isti valovni dolžini. Tedaj ni čas za objokovanje ali za obžalovanje, ampak za akcijo. S pravimi dejanji je mogoče vse znova postaviti v najlepši red. Z naslednjimi devetimi bosta nedvomno oblikovala bolj zdrav, uspešnejši in skladnejši odnos.

Poglejta si tisto, kar nekdo prvi predlaga

Gre za zabavno igrico: namesto da do neskončnosti brskata po televizijskih kanalih ali zreta v zaslon računalnika ter se pregovarjata, s čim si bosta popestrila večer, si poglejta prvo stvar, ki jo danes predlaga partner, jutri pa vi. Kompromis bo lepo presenečenje za oba, hkrati pa vama bo ostalo več časa za preživljanje mirnih trenutkov na kavču.

Ne bodite pikolovski

V bistvu je nemogoče natančno spremljati, koliko kdo v razmerju daje in koliko prejema. A na koncu je odnos vedno pošten, saj se vendar oba trudita za skupno korist. Če boste omenjali vsako malenkost, ki ste jo postorili, kupili ali priskrbeli, boste med vama zgradili visok zid.

Drobna dejanja pozornosti

Klic, sporočilo, objem, poljub. Kar tako ... Ti so najboljši.

Osredotočite se na pozitivno

Vedno se je lažje osredotočiti na manj lepe stvari, ob tem pa pozabiti na dobre. Zlasti kadar ste slabe volje. Posledica tega so očitki in kuhanje zamere. Raje vsaj včasih zamižite na eno oko in se zazrite na pozitivne plati sočloveka ter ga pohvalite, kadar si to zasluži.

Ne pozabita na seks

Ta je pomemben. Ko urnik postane prenatrpan, največkrat iz odnosa izgine seks. Ne dopustita, da bi se to kdaj zgodilo.

Ena beseda: darilca

Kdaj ste ji nazadnje kupili šopek rož? Kdaj ste zanj mimogrede v trgovini izbrali njegovo najljubše vino? Drobna dejanja z velikim učinkom.

Bodite umirjeni

Če ste razdražljivi in pod stresom, si vzemite nekaj časa zase, dokler se ne pomirite. Napetosti nikoli ne stresajte na partnerja, četudi je zanjo mogoče kriv on, sicer boste hitro zanetili prepir, ki bi se mu, če bi se najprej pomirili, nato pa pogovorili, zagotovo lahko izognili.

Počnita nekaj, kar je enemu všeč

Pojdita na nenavadno plesno zabavo, pospremite jo v opero, zapeljita se do bližnje reke. Skupaj počnita nekaj, kar je všeč samo enemu. Tako se bosta bolje spoznavala, si pokazala, da ne zavračata konjičkov drugega, in se ob tem še zabavala.

Dojemite, da se svet ne vrti okoli vas

Čeprav ste včasih prepričani, da druga stran počne nekaj samo zato, da bi vas užalila ali prizadela, največkrat ni tako. Razlogi so lahko različni in velikokrat nimajo z vašo slabo voljo prav nič skupnega (razen tega, da jo izzovejo). Ko boste dojeli, da se svet ne vrti okoli vas, bo glavobolov manj. Vaših in partnerjevih.