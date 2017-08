Devet načinov, kako delovati privlačneje

Na sebi običajno opazimo kup napak in se jih trudimo prikriti, stvari pa lahko obrnemo tudi v drugo smer in se raje potrudimo ugotoviti, kako bi postali bolj privlačni.

1. Nadenite si nasmeh

Znanstveno je dokazano, da so ljudje, ki se pogosteje smejejo, bolj privlačni. Pa ne ostanite samo pri nasmeških za druge, večkrat se nasmehnite tudi sami sebi v ogledalu, to dela čudeže!

2. Začnite telovaditi

Telovadba sproža endorfine, zaradi katerih se počutimo dobro, skrb za telo pa nas dela bolj samozavestne in s tem bolj privlačne.

3. Delite komplimente

Beseda ni konj in nič vas ne stane, če ljudem okoli sebe večkrat podelite kompliment. Tako kot pohvala deluje čudežno na vas, deluje tudi na to, da vas drugi vidijo lepše.

4. Obdajte se z dobro družbo

Na kratko povedano, ljudje, ob katerih se ne počutite dobro in ki v vas ne vidijo nič lepega, niso dobra družba, zato jih zamenjajte za ljudi, ki vas polnijo z dobro energijo, namesto da vam jo jemljejo.

5. Večkrat seksajte

Oziroma poskrbite, da bo vaše spolno življenje kakovostno, saj se boste tako bolje počutili in boste to tudi samozavestno izžarevali.

6. Pokažite smisel za humor

Ni vam treba postati dežurni šaljivec, lepo pa je, če pokažete smisel za humor in se med drugim znate nasmejati tudi sebi. Nasmeh je eno najbolj zapeljivih orožij, kar jih lahko imate.

7. Nosite rdečo

To velja bolj za ženske kot za moške, pa vendar – rdeča barva simbolizira strast in ljudje, ki jo nosijo, pa naj gre za rdečilo za ustnice ali rdečo oprijeto majico, delujejo bolj privlačno.

8. Držite se vzravnano

Pokončna drža je izraz samozavesti in odločnosti, to pa je kombinacija, ki jo privlačni ljudje nosijo v malem prstu. Pomagate si lahko z vajami za lepo držo.

9. Verjemite vase

Na koncu koncev pa so še vedno najbolj privlačni ljudje, ki verjamejo vase, po tihem ali naglas. Verjamejo v to, kar so, kar mislijo, čutijo in počnejo. Ni jih lahko omajati in njihov notranji mir je njihovo najmočnejše orožje.