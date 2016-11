Devet dejstev o ločitvi, ki bi jih moral poznati vsak

Ne glede na to, ali gre za ločitev najboljše prijateljice ali slavnega para, vsaka je zgodba zase in se odvija po svojih pravilih. »Ločitev je proces, ki je večini, dokler se z njim ne soočijo sami, neznan in vsak se z njim spopada po svoje,« pravi mediatorka pri ločitvah psihologinja Karen Finn. A vendarle so strokovnjaki, ki so se s svojimi raziskavami poglobili v bolj ali manj odmevne razhode, o njih izluščili nekaj dejstev, ki jih je dobro poznati.

Ne poročite se prezgodaj in ne čakajte predolgo

Ljudje, ki v zakon stopijo med 28. in 32. letom, imajo najmanj možnosti, da se bo ta končal z razhodom. Prezgodnja poroka v ločitev največkrat vodi zaradi nezrelosti partnerjev, prezrela leta s seboj v zakon prinesejo pestrejšo preteklost in navade, ki se jim zakonci tudi v prid uspešne zveze težje odpovedo.

Kritična meseca

Marec in avgust sta, glede na podatke univerze Washington, najbolj kritična meseca. Tedaj je namreč vloženih največ zahtevkov za razvezo.

One pogosteje

Ženske pogosteje predlagajo ločitev. V 69 odstotkih razvez so pobudnice zanjo one, so ugotovili strokovnjaki z univerze Stanford. Začasne razhode pred dokončno odločitvijo pa ženske in moški predlagajo v enaki meri.

Ni tako strašljivo

Pozabite na tisto, da se polovica zakonov konča z razvezo. Pri ženski s povprečno službo je le dvoodstotna možnost, da se bo ločila pred 30. letom, in 19-odstotna, da se bo z možem razšla do 50. leta, so leta 2014 ugotovili v veliki ameriški raziskavi.

Pornografija ni tako nedolžna

Pornografija je lahko kriva za razhod. V študiji z univerze Oklahoma je bilo ugotovljeno, da je pri tistih, ki začno pornografijo gledati v zakonu, dvakrat večje tveganje za ločitev kot pri onih, ki ne gledajo teh vsebin. Slabše kot na moške te vplivajo na ženske. Pri njih je, če pornografijo začno gledati v zakonu, tveganje za razvezo od šest do 18 odstotkov večje kot pri ženskah, ki vsebinam za odrasle ne posvečajo pozornosti.

Pijača je ovira

Opijanje poveča tveganje za ločitev. Zlasti če eden od partnerjev pije več od drugega, so zapisali v publikaciji Alcoholism: Clinical & Experimental Research. Tveganje za ločitev se v bistvu potroji, če ona pije, on pa alkohola niti ne pokuša. Najsrečnejši so sicer pari, ki pijejo (zmerno) skupaj.

Število bivših

Študija univerze Utah je dokazala, da je pri ženskah, ki so pred zakonom imele deset ali več spolnih partnerjev, tveganje za ločitev večje kot pri tistih, ki so izkušnje nabirale s tremi do devetimi partnerji.

Kaj pa velik prstan?

Velik kamen na prstanu lahko pomeni majav zakon. Glede na izsledke raziskave univerze Emory imajo pari, ki so za zaročne in poročne prstane zapravili manj, daljše zakone v primerjavi s tistimi, ki so pretiravali. Pri ženskah, ki so za svojo poroko zapravile več kot 20.000 ameriških dolarjev, je tveganje za ločitev skoraj dvakrat večje kot pri onih, ki so zapravile od 5000 do 10.000 dolarjev. Pri parih, ki so za poroko zapravili manj kot 1000 dolarjev, je tveganje za razvezo najmanjše.

Denar je kritična tema

Spori z dragim zaradi denarja so tisti, ki najpogosteje vodijo v razpad zakona, so ugotovili strokovnjaki z univerze Kansas. Ne glede na to, koliko zasluži vsak partner sam in koliko par skupaj, so finance največkrat jabolko spora.