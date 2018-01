Deset zlatih pravil, kako v dolgi zvezi ohranjati strast

Sprva vse buhti od strasti, vznemirjenja in poželenja. Seks je na sporedu vsak dan in sveže zaljubljeni par zanj vselej najde pravi trenutek. Meja ni, prostor in čas sta vedno primerna. A na žalost se sčasoma to pogosto spremeni in partnerja si vse manj časa vzameta za tovrstno dejavnost, ki se vse bolj umika drugim obveznostim. Kaj storiti, ko iz zveze izgine strast, ne pa tudi ljubezen? Najbolje je upoštevati naslednjih deset pravil. Ta bodo vrnila iskrico v še tako zaspan odnos.

Razčistite sami s seboj

Česa si želite? Kaj vas vzburja? Zakaj je želja po spolnosti zamrla? Pomembno je razlikovati klišeje od resničnosti, najprej pa je v prid temu treba prepoznati lastne želje in potrebe.

Ne pozabite na masturbacijo

Čim večkrat se ji predajte. Raziskujte telo in poiščite tiste dražljaje, kar vam najbolj odgovarjajo. Če ne premorete dovolj strasti zase, jo boste le težko prebudili za partnerja.

Vzemita si čas

Ko bosta lahko nemoteno uživala drug ob drugem.

Pogovarjajta se

Usedita se in se odkrito pogovarjajta. O spolnosti, fantazijah in vsem, kar vaju veseli ali skrbi.

Ne bojta se sprememb

Razširita obzorja, igrajta vloge, bodita odprta za predloge, novosti in se ne omejujta le na tisto, kar vama je dobro znano.

Pokažite spoštovanje

Bodite spoštljivi do sebe in do življenjskega sopotnika. Nikoli ne glejta drug na drugega kot na samo po sebi umevna.

Imejta realna pričakovanja

Bodita sproščena in ne pričakujta preveč. Ne prinaša vsak spolni odnos ognjemeta strasti.

Ozavestita dejstvo, da spolnost ni le seks

Vsak dotik in izraz naklonjenosti naj ne vodita v seks. Raziskujta telesi, se objemajta, poljubljata in si izkazujta fizično naklonjenost tudi brez konkretne akcije.

Včasih se drug od drugega odmaknita

Vzemita si predah. Ločeni spalnici nista tako slaba ideja, kot se morda zdi. Saj veste, tisto, kar ni na dosegu roke, je vedno najbolj mamljivo.

S seksom premagujta stres

Čeprav vama tedaj, ko sta napeta in preobremenjena, seks res ne pride na misel, je prav to eden od odličnih načinov sproščanja. Ko živčni sistem deluje s polno paro, sta občutljivejša na dotike, prav tako pa bosta, čeprav se nad vama zgrinjajo temni oblaki, tako ostala povezana.