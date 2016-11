Deset vzrokov za njene krike v postelji

Stoki, mrmranje, kriki … Glasovi, ki jih one spuščajo med seksom in imajo različne vzroke ter tudi namen. Oglejte si deset najbolj verjetnih in presodite, zakaj kriči vaša draga. Če ste se to sploh kdaj vprašali.

Refleksni odziv na užitek

Eden najpogostejših vzrokov za njene krike ali zgolj stoke v postelji je povsem podzavesten odziv na užitek, ki ji ga vaše početje prinaša. Saj veste, da sproščeno vzdihne tudi, ko se potopi v kad, polno vroče vode, ali mrmra, ko okuša slasten zalogaj.

Refleksni odziv na bolečino

Tudi ta je lahko vzrok za njene glasove. Morda ste pregrobi, preveč zavzeti ali je vaša stimulacija premočna. Morda jo je zgrabil krč. Tako kot užitek je lahko vzrok za glasove tudi bolečina.

Poveča libido

Težko se je po napornem dnevu povsem sprostiti in odmisliti stres. Tudi med seksom lahko ta krati popolno izkušnjo, saj je globoko zasidran v možganih in ovira osredotočanje zgolj na tisto, kar se trenutno dogaja. Stokanje in mrmranje sta v tem primeru nekakšna meditacija, ki misli od vseh neprijetnosti preusmeri na užitke ter poveča libido.

Izboljša vaše počutje

Seks z nekom, ki ne spusti nobenega glasu, ni ravno prijeten. V bistvu je kar malo frustrirajoč. Prav zvoki pa so tisti, ki dajo pravo spodbudo, nakazujejo, kdaj ste na pravi poti in kdaj ste z nje zašli. Prav tako ob njenih glasnih odzivih postanete samozavestnejši ter zato še boljši, kar ona dobro ve.

Usmerja

Dober ljubimec bo znal prepoznati njene zvoke in bo iz njih razbral, kdaj bi rada hitrejši, kdaj počasnejši, kdaj močnejši pristop. Z njimi vam subtilno sporoča, kako zadevam streči.

Pospeši

Nekatere moške seksi zvoki še kako podžgejo in ob njih hitro doživijo orgazem. Številne ženske to dobro vedo, in kadar se jim zazdi, da vse skupaj predolgo traja, tako malo pospešijo zadeve.

Upočasnjuje

Seveda, tudi to je lahko vzrok. Kaj lahko bi rada drugačen ritem, ker se ji zdi, da ste vi že blizu, ona pa še daleč. Poslušajte njen glas (morda vam bo celo zašepetala), spremljajte njeno telo in se prilagodite njenemu užitku. Hvaležna vam bo.

Segreva ozračje

Seks je vroč. Seks je vlažen. Seks je neurejen, hrupen, glasen in kot tak najboljši.

Podžiga

Če vam težave povzroča erekcija, jo ona lahko s poljubi, stoki ter z mrmranjem spodbudi in vas pripravi do pravega razpoloženja ter odziva. Nežno mrmranje dela čudeže že tedaj, ko so obleke še na telesu, tudi oralni seks je ob pravih glasovih še bolj fantastičen.

Ker tišina ubija razpoloženje

In za konec: ženske so med seksom glasne, ker tišina ubija razpoloženje. Poleg tega je veliko težje molčati, kot se prepustiti strastem in užitku ter oboje izražati s seksi zvoki.