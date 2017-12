Deset tisoč za lutko

V zadnjem obdobju so lutke za seks doživele veliko posodobitev, ki jih naredijo bolj človeške, imajo lahko, na primer, ogrevano silikonsko kožo, razvoj pa gre vedno bolj v smeri njihovih "osebnosti", saj se proizvajalci trudijo, da bi lahko čim bolj nadomestile človeka.



Najbolj zaželena lutka je po izboru moških tista, ki jih spominja ali je narejena po podobi njihove pokojne žene, seveda pa se njihove zahteve tukaj ne končajo, temveč segajo vse do zvezdnic. True companion, podjetje, ki jih izdeluje, je razkrilo, da si več kot polovica moških želi lutko, ki bi bila kot Marilyn Monroe, a takšno je nemogoče izdelati, saj za to potrebujejo zvezdničino privolitev ali privolitev njene družine. Douglas Hines, človek, ki oblikuje seks robote, je pojasnil, da lahko izdelajo lutko, ki spominja na Marilyn, ima torej polno postavo in je blondinka, ne morejo in ne smejo pa narediti njene kopije. Ni pa priljubljena samo ona, med bolj zaželenimi sta še podobi Scarlett Johansson in Angeline Jolie, najbolj prodajana pa je Roxxxy, ki stane nekaj manj kot deset tisoč evrov in ima številne nastavitve osebnosti, ki jo naredijo bolj družabno in prijazno. Proizvajalci niso pozabili na ženske – za njih je na voljo kiborg žrebec Rocky, stane pa toliko kot njegova ženska silikonska kolegica. Nasprotniki tovrstnih izdelkov trdijo, da lutke že tako osamljene ljudi naredijo še bolj zaprte vase, a njihova prodaja narašča.