Deset stvari, zaradi katerih je  ljudem pri seksu najbolj nerodno

1. Krč



To neprijetno in bolečo izkušnjo ima za seboj 13,3 odstotka vprašanih. Krč ne samo pokvari seks, ampak lahko tudi onemogoči marsikateri položaj. Kljub vsemu je pojav dokaj pogost, lahko pa ga preprečite ali omilite tako, da zamenjate položaj med seksom takoj, ko začutite, da bi vas lahko zgrabil. Če ste prepozni, poskusite vstati oziroma zmasirajte predel, na katerem se pojavi.



2. Odprto okno



Zoprn občutek med seksom so imeli tudi ljudje, ki so se ljubili pri odprtem oknu (11,3 odstotka), še več, to se jim je zdelo problematično. Morda je seks pri odprtem oknu res bolj namenjen radovednežem?



3. Prehiter izliv



Enak odstotek ljudi, kot se jih pritožuje nad odprtim oknom, zavzemajo pari, ki imajo težave s prekratkim seksom. Običajno gre za pare, pri katerih moški hitro doživi vrhunec, zato je lepo, če najprej poskrbi za vrhunec svoje partnerice, da sta na koncu potešena oba.



4. Prevračanje stvari



9,9 odstotka ljudi pri seksu popolnoma iztiri, če v vnemi prevrnejo kakšno stvar. Ropot in občutek, da so storili nekaj narobe ali celo povzročili škodo, številnim pokvari užitek.



5. Presenečenje



Kar več ljudi (7,2 odstotka) je doživelo, da jih je med spolnim odnosom presenetila tretja oseba. Naj gre za otroka, prijatelje, starše ali popolne tujce, nikoli ni prijetno, če vas zasačijo pri delu, razen če vas to vzburja.

6. Padec



6,2 odstotka ljudem je med seksom uspelo pasti s postelje ali kavča, kar večinoma doživljajo kot popolno sramoto, čeprav je jasno, da v žaru strasti lahko pozabite na prostorsko in gravitacijsko logiko.



7. Narobe smer



Včasih je tudi moški korenjak naravnan nekoliko postrani. To je prizadelo šest odstotkov vprašanih.



8. Raztrgana posteljnina



Ne deluje seksi, čeprav tega včasih ni mogoče opaziti na prvi pogled. Sramovalo se je je 5,5 odstotka ljudi.



9. Glasen prdec



Ta moti 4,5 odstotka vprašanih.



10. Pazduha



Na dnu seznama je nerodnost, ki jo je priznalo 3,5 odstotka vprašanih, ki pa sicer ni tako redka, namreč da so po pomoti poljubili partnerjevo pazduho. No, lahko da je šlo tudi za fetiš, pa tega ne želijo priznati.