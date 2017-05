Deset stvari, ki jih on pri misijonarski pozi sovraži

Morda ste že opazili, da moškim misijonarski položaj ni ravno ljub. Tu pa je deset odgovorov, zakaj ga ne marajo.

Ne nudi vizualne stimulacije

Kadar sta v tem položaju, ni prav dosti videti. Moški so vizualna bitja in ne glede na to, kako romantične poglede mu namenjate, njega ti ne stimulirajo tako močno, kot bi ga, denimo, pogled na vaše dojke ali zadnjico.

Gledata se v obraz

Lepo in romantično, a ne v njegovih očeh. V obraz vas lahko gleda ob vsaki priložnosti, med rjuhami pa bi rad videl kaj več. Obraza sta prav tako preblizu, in če sta ravno zaužila dober obrok s česnom, to res ni ravno prijetno.

Vse mora opraviti sam

Ta položaj ni na kožo pisan lenim moškim. Vložiti morajo veliko truda in morda se jim (vsaj včasih) ne ljubi truditi.

Ni veliko možnosti

Poza je enostavna in dolgočasna, ne nudi veliko možnosti za začimbe in najbrž si zamišlja, da se v njej ljubijo njegovi starši.

Ni idealno, če je bolj obilen

Če ga mučijo kilogrami, ima občutek, da vas bo zmečkal. Čeprav se vi na to ne ozirate, se on obremenjuje tudi s tem, da težko diha in po vas kaplja njegov znoj.

Ne ve, kam bi z rokami

Kamor koli jih položi, se mu zdi, da niso v naravni drži. Prav tako ne more ničesar zagrabiti in res ne ve, kaj bi z njimi.

Vedno mora kaj početi

Vas poljubljati po obrazu ali vratu. Ideja, da bi samo gledal, mu ni všeč, hkrati pa ne ve, kaj drugega bi lahko počel.

Morda ste zanjo preglasni

Če ste med seksom glasni, mu v kričite v uho in ga po akciji kaj lahko bolijo.



Dobesedno ležita

Kreativnosti ni, položaj je statičen, brez možnosti popestritve. Dobesedno ležita in on v tem težko najde užitek.

Preprosto mu ni všeč

Le majhen je odstotek moških, ki bi misijonarski položaj umestili med priljubljene. In še ti verjetno niso ravno pošteni.