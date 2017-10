Deset stavkov, ki jih v postelji želi slišati vsak junak

Niso le ženske tiste, ki želijo v postelji slišati kaj lepega, prijetnega, spodbudnega, vročega. Tudi moški za take in drugačne besede niso imuni in jim pomagajo do popolne spolne izkušnje. Naslednji stavki bodo zagotovo razveselili vsakega.

Ogromen je

Ali drugačna pohvala njegovemu glavnemu orožju. Še tako samozavestni jih na moč radi slišijo. Misel, da je draga pozorna na velikost ali obliko njegovega ponosa, je še kako spodbudna.

To je bil izjemni seks

Izjava, ki zavzema drugo mesto med tistimi, ki pobožajo njegova ušesa. Kajti večina moških se dobro zaveda, da je odlična izvedba tista, ki je pomembnejša od seksi postave in dimenzije moškosti.

Močneje ...

Kratko, jedrnato, a na moč učinkovito. Le malo je besed, ki bi ga bolj spodbudile.

Kako si seksi

Pripadniki močnejšega spola o sebi ne razmišljajo ravno kot o seksi bitjih in take pohvale nedvomno pozitivno vplivajo na njihovo razpoloženje ter seveda na izvedbo.

Z menoj lahko počneš, kar hočeš

Ne le popolne svobode, ima tudi vse njeno zaupanje, kar velikokrat šteje celo več od prostih rok.

Prihaja mi

Moški radi slišijo te besede, še bolje pa bo, če jih bodo slišali tudi sosedje. Vsak ljubimec si želi drago popeljati do glasnega orgazma.

Bi še enkrat?

Nepotrebno vprašanje, le dajte mu nekaj minut. Tudi sam se hoče čim prej ponovno izkazati.

Telo mi drhti

Fizični dokaz, da je zadeve dobro opravil. S tem izgine vsak dvom, da ste igrali.

Želim te razvajati oralno

Ničesar ni, kar bi si tedaj, ko skupaj ležita, želel bolj.

Povej, kaj ti je všeč

S tem mu boste sporočili, da ste pripravljeni na nove stvari in da vas ni strah eksperimentirati. Ter hkrati, da se želite potruditi posebej zanj.