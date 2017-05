Deset skritih dejstev o moških

Vsega ne zmore in včasih ga je strah. Foto: Shutterstock

Vsak nosi v sebi kakšno skrivnost. Tako moški kot ženske nekaterih nasprotnemu spolu ne bi zaupali za nobeno ceno. Teh deset oni svojim boljšim polovicam ne bi nikoli priznali.

Radi imajo samozavestne ženske

Raje kot žensko s popolno postavo, a negotovo vase bi izbrali tako z nekaj kilogrami viška, vendar samozavestno in nasmejano. Kajti samozavestna ženska je veliko privlačnejša kot tista, ki je zgolj fizično atraktivna.

Videz je pomemben

Natančneje urejenost. Moški cenijo stil in eleganco. Seveda eleganca in seksi videz ne pomenita vulgarnosti, a raje kot razvlečeno trenerko na svoji boljši polovici vidijo skrbno izbrana oblačila.

Včasih česa ne zmorejo ali ne znajo

V njenih očeh hoče biti pravi moški in se zato loti vsakega dela, čeprav ni povsem prepričan, ali ga bo uspešno dokončal. Želi narediti vtis, da je močan, pameten in sposoben, zato marsikatero stvar še bolj pokvari, namesto da bi jo popravil.

Včasih so izgubljeni

Kadar jih drage presenetijo s kakšnim neprijetnim vprašanjem. »Sem v tem debela?« je eno, ob katerem bi vsak najraje zbežal. Tako kot tudi, kadar ga ona nenadoma vpraša: »Ti je všeč?« Namreč dekle za sosednjo mizo, na kateri se mu je pogled malo dlje ustavil. Ve, da pravilnega odgovora na taka in podobna vprašanja ni.

Vsega si ne morejo privoščiti

Ni skrivnost, da moškim tudi denar pomeni način izkazovanje moči. In vsakemu je najhuje priznati, da si nečesa ne more privoščiti. Zlasti če si draga ravno to tako zelo želi.

Ljubosumni so

Nič kaj radi ne kažejo odkrito svojih čustev, tudi kadar se ona spogleduje ali z nekom pogovarja, ne bodo priznali, da v njih vendarle tli ljubosumje.

Vaša sestra ali prijateljica se jim zdi seksi

Saj ne, da bi želel z njo kaj imeti, a verjemite, če to o svoji sestri ali prijateljici menite vi, bi se on, če bi ga vprašali, ali je seksi, strinjal z vami. Če bi seveda bil povsem odkrit.

Radi slišijo pohvale

Večina meni, da te srce pogrejejo samo ženskam, a v resnici jih radi dobivajo tudi moški. Bi to kateri priznal? Nikoli, saj meni, da bi v njenih očeh deloval šibek in negotov.

Včasih jih je strah

A o svojih strahovih ne govorijo. Oni morajo vendar biti neustrašni zaščitniki in tega, da se bojijo teme ali pajka, res ne morejo priznati.

Mojster skrivanja čustev

Na koncu romantičnega filma se ona razjoče. On deluje hladno in neprizadeto. Ne, ker se ga zgodba ne bi dotaknila, temveč, ker noče priznati, da je ganila tudi njega. Raje solze obriše na skrivaj.