Deset držav, kjer živijo najbolj obdarjeni moški

Pred vami je seznam držav, v katerih povprečne velikosti moškega orodja dosegajo največje vrednosti. Slovencev na njem ni, a to ne pomeni, da so slabi ljubimci. Saj veste, velikost ni pomembna, če pa se s tem ne strinjate, bo za vas dobrodošla novica, da je na lestvici naša soseda Madžarska, ostale pa so nekoliko dlje.

1. Kongo: 17,93 centimetra

2. Ekvador: 17,77

3. Gana: 17,31

4. Kolumbija: 17,03

5. Venezuela: 17,03

6. Libanon: 16,82

7. Kamerun: 16,67

8. Bolivija: 16,51

9. Madžarska: 16,51

10. Sudan: 16,47