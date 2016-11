Denar je res ključen za srečno zvezo

Denar je vendarle ključen za obstanek zveze, trdi skupina strokovnjakov, ki je pod okriljem ameriške centralne banke izvedla raziskavo o odnosu med denarjem in kakovostjo partnerske zveze.

Njihova dognanja

Kot se je izkazalo, se parom, ki imajo podoben finančni položaj in večje kreditne sposobnosti, obeta daljša in uspešnejša zveza od onih, kjer je eden od partnerjev finančno znatno močnejši oziroma so prihodki obeh nižji. Enačba je preprosta in očitna, večina se nezavedno po njej ravna že pri iskanju življenjskega sopotnika in išče partnerja s prihodki, ki bi pripomogli k skupni finančni sposobnosti in tako omogočili udobnejše skupno življenje.

Ne verjamete?

Če se vam zdi pogled malce preveč materialističen, poglejte malo okoli sebe in analizirajte svojo zvezo in zveze svojih prijateljev. Na žalost boste prišli do enakega sklepa: sanjska razmerja, v katerih denar ne igra nikakršne vloge, obstajajo v filmih, v resničnem življenju pa so ta zelo redka in veljajo zgolj za izjeme, ki potrjujejo pravilo.

Zakaj je tako?

Pari z manjšimi finančnimi težavami so redkeje izpostavljeni stresu in imajo znatno več časa, ki ga lahko preživljajo skupaj in gradijo intimni odnos. Pri tistih, ki jim denarja primanjkuje in se s finančnimi težavami borijo iz dneva v dan, materialna stiska kmalu postane vsakodnevna težava in jabolko spora, ki pripelje do žalostnega konca.

Res žalostno, nič romantično, a presneto resnično ...