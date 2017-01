Dejstva o oralnem seksu, ki bi jih moški morali poznati

Oralni seks seveda zagotavlja prav posebne užitke. Oni to vedo in zato na takšen način radi razvajajo svoje drage. Te so tedaj srečne, a vendar bi bile še bolj, če bi oni poznali nekaj napotkov. Eden od njih je, da klitoris ni vse. Da ne bo pomote: stimuliranje ščegetavčka je čudovito in sramota je, če ga moški zanemarja. A vendar se oralni seks ne začne in konča zgolj pri tem organu. To pa ni edina stvar, za katero bi one želele, da bi jo poznali, a o tem molčijo, kajti ni dobro kritizirati nekoga, ki se jim je spustil pod pas. Kaj bi jim še rade sporočile?

Včasih je manj boljše

Penis in vagina sta si med seboj dokaj različna. Zlasti ko gre za stimulacijo. Besno kopanje po njej z jezikom in grobo prijemi, čeprav z mehkim orodjem, niso zaželeni. Zato, gospodje, pozabite na tisto, kar ste videli v pornofilmih, in se držite napotka: počasi, nežno, a vztrajno. Celo vroč dih lahko vzbudi najprijetnejše občutke.

Vsaka je malo negotova

Še tako samozavestna ženska tedaj, ko se on spusti niže, občuti malce nelagodja. Ne zato, ker ji ne bi bilo všeč, temveč zato, ker ima usta na njenem osramju. Pritisk doživeti orgazem in hkrati obremenjevanje s tem, da bi moralo biti tam vse čisto in dišeče, lahko ubije vse užitke. Če ona nekje vmes nakaže, da ji ni več do takšnega razvajanja, to največkrat ni zato, ker bi počeli kaj narobe, temveč ker jo njena (ne)samozavest ovira na poti do spolnega vrhunca.

Lahko vprašate

Bi se raje vozili pet ur, ker ne želite vprašati za smer, ali bi raje vprašali nekoga za pot? Odgovor je več kot jasen. Pozanimajte se, kaj ji je všeč in česa ne mara. Z veseljem vam bo to razkrila.

Klitoris ni gumb

Seveda si želite, da bi ga hitro našli, a vendar ne ravnajte z njim kot z gumbom, čeprav ga mnogi imenujejo tako. Premočni pritiski s prsti in jezikom, ji ne bodo pričarali orgazma. Gre namreč za zelo občutljivo tkivo, polno živčnih končičev. Raziskujte nežno. Če bo želela močneje, bo to nakazala ali povedala.

Uporabite roke

Bistvo oralnega seksa so res usta na intimnih organih, a to ne pomeni, da si ne smete pomagati z rokami in prsti, s katerimi lahko stimulirate točko G. Kakor si ona, kadar vas razvaja, pomaga na podoben način, vam pa to prija.

Pazite na pravo vlažnost

Nikoli ne podcenjujte pomena zadostne vlage. Ta ima seveda več koristi. Prvič: kadar je vlažna, vam je lahko jasno, da ste na pravi poti. In drugič: le ob primerni vlažnosti so zadovoljeni pogoji, pod katerimi jo lahko pripeljete do vrhunskega užitka.

Včasih ne bo orgazma

Res je, da včasih orgazma med oralnim seksom ne bo. A to ne pomeni, da ste padli na izpitu. Prav tako tudi ne, da ni uživala. Pomeni le, da ni doživela vrhunca, in s tem ni nič narobe. Pri seksu ne gre vedno za sam višek. Včasih gre samo za udobje, ugodje, povezanost ter občutek, da sta si povsem predana.