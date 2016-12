Dejavnik, brez katerega zveza ne more uspeti

Psiholog Peter Pearson, ki v Kaliforniji vodi inštitut za pomoč parom in rešuje takšne ter drugačne težave, ki jih pestijo, trdi, da samo nekaj zagotavlja trdno in stabilno zvezo – podobne ali enake osnovne vrednote.

Čustva v drugem planu

Vrednote so po njegovih besedah veliko pomembnejše od navala čustev, ki se pojavi tedaj, ko se par spozna in ga veže močna privlačnost zaradi hormonskih sprememb. Zanos namreč sčasoma zbledi, skupne vrednote pa obstajajo za vedno, saj so globoko zakoreninjene v posamezniku.

Prav tako so interesi lahko predmet kompromisa, vrednote pa ne.

»Če bi denimo vi šli radi v naravo, partner pa bi ostal doma, ali bi se vi večkrat družili s prijatelji, on pa prisega na samoto, je mogoče najti srednjo pot oziroma kompromis, ki bo ustrezal obema. Enkrat popustite in se prilagodite vi, drugič vam ugodi on. Če pa si vi denimo želite otroke, on pa to zavrača, gre za vprašanje različnih temeljnih vrednot, glede katerih kompromisi niso mogoči, zato lahko neujemanje spodkoplje odnos,« pravi terapevt.

Razmišljajte prej, da ne boste kasneje jokali

Prav zato je pomembno, da na začetku partnerske zveze namenite pozornost vrednotam. Prav te lahko v prihodnosti porušijo vajin skupni svet. Če se njegove preveč razlikujejo od vaših, ga je bolje sploh ne osnovati ne glede na to, kaj vam govori srce.