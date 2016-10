Dejanja, ki vam bodo zagotovila »sloves« slabega ljubimca

Spolni odnos ni prizor iz pornofilmov. V bistvu z njimi nima veliko skupnega. Na žalost pa nekateri pripadniki močnejšega spola tega ne vedo ali ne upoštevajo in si tudi s tem prislužijo naziv »slab ljubimec«. Katere napake pa jih še pripeljejo do tega?

Prehitri gibi z boki

»Če se moški s spolovilom hitro dobesedno zabija v žensko in oponaša delovanje udarnega kladiva, verjetno nima veliko izkušenj v postelji,« trdi seksologinja in spolna terapevtka Claire Cavanah. Morda hiti, ker se boji, da bo izgubil erekcijo, ali se mu mudi doživeti orgazem. Ne glede na razlog to ni priporočljivo. Veliko bolj zaželeni so počasni ritmi, ki njej zagotavljajo več užitka.

Izogibanje klitorisu

Čeprav je pogosto poimenovan čarobni gumb, se mu mnogi namerno ali nenamerno izogibajo. »Če med te sodite tudi sami, je skrajni čas, da ugotovite, kje se nahaja in kakšen je njegov namen, sicer boste upravičeno pristali v množici slabih ljubimcev,« opozarja Cavanahova.

Hvaljenje z velikostjo

Penisa, seveda. To bo ohladilo vsako. Ogromen penis namreč sam po sebi nič ne pomaga in lahko prinaša celo bolečino, še slabši pa je ogromen ego, ki ne obljublja dobre spolne izkušnje. »Raje, kot da se hvalite s centimetri, pokažite, kako jih uporabljate. Zgolj besede namreč kažejo le nizko samozavest, ki jo poskušate nadomestiti drugje,« svetuje seksologinja.

Vztrajanje pri orgazmu

Večina žensk med vsakim spolnim odnosom ne doživi orgazma. Četudi je ta cilj vreden truda, je napačno nanjo ustvarjati pritisk. Sploh z vprašanji, kot so: »Še vedno nič?« Raje odnehajte, jo razvajajte, ji pokažite, da jo imate radi, in tako pripravite vzdušje, ki jo bo do orgazma pripeljalo naslednjič.

Mobitel takoj po orgazmu

Včasih so se ženske pritoževale, da on takoj po orgazmu zaspi, danes večkrat v roke vzamete telefon, kar je še slabše. Pa ne glede na to, ali odgovarjate na klic ali preverjate družabna omrežja. Najbolje bi bilo, da ga sploh nimate v spalnici. Vzemita si čas zase, vse ostalo lahko počaka.