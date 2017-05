Daljnosežen vpliv pornografije na moške

Pornografske vsebine so zaradi svetovnega spleta dostopne na vsakem koraku. Tudi mlajšim od 18 let. Skoraj polovica v eni od raziskav sodelujočih otrok, starih od 11 do 16 let, je imelo do njih dostop, več kot polovica pa si jih je ogledovala že pred 14. letom, so na letošnjem kongresu ameriških urologov povedali strokovnjaki s področja urologije.

Zabava z negativnim učinkom

Nova študija v ZDA je prav tako pokazala, da pogosto gledanje pornografije že od mladih let pri moških povzroča erektilno disfunkcijo. Zaradi tega namreč vse bolj izgubljajo zanimanje za svoje partnerice, vse težje se ob njih vzburijo ter izgubljajo voljo do seksa, kar sčasoma privede do težav z erekcijo, so ugotovili strokovnjaki na podlagi študije, izvedene na vzorcu 300 moških in žensk, starih od 20 do 40 let.

Kaj pa ženske?

Kar je zanimivo je, da pornografija nima negativnega vpliva na spolno življenje žensk, zakaj je tako, pa strokovnjaki še niso dognali.