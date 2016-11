Česa zreli moški ne počno

Samske ženske pravijo, da je dandanes težko najti zrelega moškega. Zato ga, če ga srečajo, ne želijo spustiti iz svojega življenja. In kako vedo, da je res pravi? Ker zreli moški nekaterih stvari ne počno.

Ne dopuščajo, da bi jih na poti do cilja oviral strah

Ne glede na to, ali gre za strah pred neuspehom, kritiko ali zavrnitvijo, zrelih moških na poti do cilja ne ustavi, temveč jih navda s pogumom in močjo, da končno dosežejo tisto, kar si želijo.

Ne trudijo se, da bi zgolj ugajali drugim

Mlajši in nezreli pogosto počnejo stvari, da bi navdušili šefa, dekle, prijatelje. Zreli moški ne spreminjajo svojih stališč in se ne uklanjajo drugim. Ne dopuščajo, da bi kdo upravljal njihove življenje in odločal namesto njih, okolica pa jih zato spoštuje.

Ne sanjajo o popolni ženski

Lepi, popolni in brez napak ... Mnoge zveze razpadejo prav zaradi nerealnih pričakovanj, zreli moški pa znajo sprejemati sočloveka kot celoto in se zavedajo, da ima vsakdo svoje napake, jih razumejo, in so pripravljeni na kompromise.

Ne skušajo spreminjati partnerice

Dobro vedo, da moški in ženske razmišljajo drugače, imajo drugačen pogled na stvari in vedo, da so prav te razlike tiste, ki zvezo bogatijo in omogočajo osebnostno rast partnerjev.

Niso zamerljivi

Zreli moški razčistijo spore, ne kuhajo jeze in zamer in se znajo tudi opravičiti ali sprejeti opravičilo. Če je to iskreno.

Niso negotovi glede svojega videza

Vedo, da fizični videz v življenju ni prioriteta in da veliko več kot zunanja podoba pomeni značaj.

Ne bojijo se novosti

Ni jih strah eksperimentirati z modo in se na negativne komentarje ne ozirajo.

Ne odmikajo se od družine in prijateljev

Zrelejši so, bolj se zavedajo pomena primarne družine in prijateljev ter ne dovoljujejo, da bi jih kar koli ločilo od njih. Raje z njimi preživljajo kvaliteten čas.

Ne dovoljujejo, da bi jih kdo poniževal

Prepričani so vase, samozavestni in se zavedajo svoje vrednosti. Spoštujejo sebe in ne dovoljujejo, da bi jih kdo maltretiral ali jih poniževal. Prav tako nikogar ne ponižujejo sami.

Zavračajo fizično nasilje

Njihov nastop, glas, pogled in pravo izražanje so močnejši od tega in oni to dobro vedo.

Ne bežijo pred preizkušnjami

Z njimi se spopadejo in ne bežijo od njih, saj vedo, da prinašajo nove izkušnje, kakovost, napredek in znanje. Pa naj bodo na osebnem ali poslovnem področju.

Ne bojijo se odločitev in sprejemajo odgovornost

Odrasli ljudje vsak dan sprejemajo težje in lažje odločitve, ki imajo posledice. Četudi te niso vedno lepe, zreli odgovornost sprejmejo in je ne prelagajo na druge, prav tako jih ne krivijo za nevšečnosti ali za svoj neuspeh.

Ni jih strah prositi za tisto, kar menijo, da jim pripada

Ni jim težko vprašati šefa za povišek, partnerico za roko, prijatelja za uslugo. Vedo, kaj si želijo in kaj jim pripada, zato storijo vse, da bi to na primeren način dosegli.

Ne postavljajo si nerealnih ciljev

Pravi moški je realen in si ne postavlja previsokih ciljev. Do sebe je iskren, se zaveda svojih moči in sposobnosti ter tudi meja.

Niso impulzivni

In ne dovoljujejo, da bi ego vplival na njihove odločitve. Preden jih sprejmejo, dobro razmislijo, kaj te pomenijo v odnosih do drugih in v njihovem uspehu na vseh področjih.