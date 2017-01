Česa pred seksom ne smete početi

So stvari, ki niso priporočljive med seksom in takoj po njem, pa tudi takšne, ki se jim gre izogibati pred njim.

Uživanje začinjene hrane

Če se boste pred vročimi igricami pogostili z močno začinjeno hrano z veliko česna in čebule, se bo znatno spremenil vonj vaših intimnih predelov. In to ne na boljše. Če boste temu dodali še poper in pekočo papriko, pa pričakujte veliko vetrov, zaradi katerih zagotovo ne boste sproščeno uživali.

Preveč alkohola

Tanka je meja med kozarčkom, ki vas bo sprostila, in drugim, zaradi katerih bodo vaša čutila otopela, vrhunec pa ne bo zlahka dosegljiv. »Alkohol v preveliki količini nikakor ni priporočljiv. Z vsakim kozarčkom se namreč zmanjša možnost za doseganje orgazma,« opozarja seksologinja Nicole Williams.

Uporaba tekočine za izpiranje ust

Morda se sliši neobičajno, a pojasnilo je več kot jasno: »Tekočine za izpiranje ust praviloma vsebujejo alkohol, zato izsušujejo sluznice ustne votline. Dovzetnejši boste za ranice in za okužbe s spolno prenosljivimi boleznimi,« svari Samantha Schoenhaus, ginekologinja iz Las Vegasa in na to pravilo opozarja zlasti, če partnerja ne poznate tako dobro, da bi mu lahko povsem zaupali.



Britje

Če sodite med ženske, ki se pred seksom redno brijejo, si delate medvedjo uslugo. »Z britjem odstranite tudi vrhnji sloj kože, zlasti intimni predel je zato občutljivejši, seks pa nudi manj užitka. Poleg tega je zaradi drobnih ranic, ki ostanejo na koži, večja nevarnost okužbe, denimo z virusom herpesa ali HPV,« opozarja ginekologinja.