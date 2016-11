Česa ne veste o nezvestobi

Nezvestoba je nekaj, kar se lahko zgodi vsakomur, in ne pomeni vedno želje po tem, da bi zapustili partnerja, ampak celo nasprotno. Preberite si, česa ne veste o varanju.



Ljudje še naprej ljubijo svoje partnerje



Večina ljudi, ki prevara svojega partnerja, pogosto trdi in resnično verjame, da ga še vedno ljubi ter da je bil skok čez plot samo posledica trenutnega nezadovoljstva z odnosom. Prej ko se začnejo ukvarjati z mislijo, da morda le ni bilo vse, kot bi moralo biti, več lahko storijo, da popravijo posledice skoka čez plot.



Varanje spremljajo občutki krivde



Varanje pogosto spremljata slaba vest in občutek krivde, čeprav so stvari še tako narobe ali pa je zakon samo še črka na papirju. Večina ljudi ni ponosna, da vara partnerja, vendar pa to še ni dovolj, da mu nezvestobo priznajo ali jo prekinejo.



Najpogostejša žrtev so znanci



Zmotno je prepričanje, da ljudje varajo samo z lahkoživkami ali simpatijami, ki so jih ravnokar spoznali v okajenem stanju. Dejstvo je, da se več kot polovica afer dogaja na delovnem mestu, kjer se stkejo več kot samo površinske vezi, zato veliko prevaranih partnerjev presenečeno ugotovi, da svojega tekmeca pravzaprav vsaj bežno poznajo.



Želja po ohranjanju zakona



Kakor koli se to sliši neverjetno, ljudje najpogosteje ne varajo zato, da bi se ločili, ampak zato, ker jim v zakonu nekaj manjka in ker menijo, da bodo praznino tako zapolnili ali pa da bodo pred težavami pobegnili, kar je seveda najmanj naivno. Ljudje, ki kljub nezvestobi poskušajo ohraniti zakon, imajo pred seboj veliko dela, ki pa ne zagotavlja uspeha.



Moška nezvestoba je manj nevarna kot ženska



Velja prepričanje, da se moški v afero spuščajo veliko bolj površinsko kot ženske, kar na prvi pogled morda deluje resnično, a hitro je lahko drugače. Živimo v časih, ko lahko na delovnem mestu pogosto vzpostavimo bolj pristen odnos s sodelavcem kot z zakoncem, kar pomeni, da že dolgo ne govorimo več samo o fizični nezvestobi, ampak tudi o čustveni, ki lahko veliko bolj ogrozi zakon, sploh kadar traja.



Spolno življenje doma lahko zacveti



Veliko ljudi, ki imajo afero, se spolno prebudi in njihov seksualni apetit znova oživi, pa ne samo, kadar so z ljubico ali ljubimcem, ampak tudi ko so s stalnim partnerjem. Tako lahko živijo dvojno življenje, dokler jih ne dobijo in se idila skvari.