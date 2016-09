Česa ne izreči med prepirom

Razmerja niso vedno rožnata, včasih se seveda v njih pojavijo tudi razhajanja. Nihče si ne želi prepirov, a so vseeno del zdrave komunikacije v razmerju. Da pa se nedolžen prepir ne bi razvnel v vojno, je dobro, da nekatere besede in stavke črtate iz svojega slovarja.



Kakor koli, je že v redu



Seveda je normalno, da si želite čim prej končati prepir, saj ti nikoli niso prijetni, a ni prav, da se jim poskušate izogniti, na kar zgornji stavek tudi nakazuje. Tako ne boste ničesar rešili, ampak boste težave le pometli pod preprogo. Vedeti morate, da se težave v razmerjih vedno pojavljajo, le naučiti se jih morate reševati skupno in po ustrezni poti.



To je smešno



Da je nekaj smešno, lahko pri prepiru nakazuje na to, da partnerjevo mnenje o določeni stvari ni vredno toliko kot vaše. To lahko težave le še zaostri. Zato raje pomislite, ali je v tistem, kar vam je vaš partner povedal, kaj resničnega, in nato potrdite, da se s tem strinjate. Povejte še, kako vi vidite stvar. Tako bosta s partnerjem imela dve različni mnenji pred seboj, zaradi česar bosta lažje uvidela rešitev težave, s katero se spopadata.



Res krasno



Ta sarkastična izjava se vam lahko prej maščuje, kot obrestuje, saj boste z njo partnerja le še dodatno vznemirili. Seveda težave tudi ne boste rešili. Zato raje ohranite odprto komunikacijo in naj vsak od vaju poda iskren pogled na težavo.

Ti nikoli ne

S tem, ko boste partnerja začeli obtoževati, česa nikoli ne stori ali kako vedno počne nekaj, kar vam ni po volji, ne boste dosegli nič drugega kot to, da se bo začel braniti. S tem boste spet zašli od bistva in težave ne boste rešili, ustvarili boste še kup novih.



Pomiri se



Če pričakujete, da se bo vaš partner po tem stavku umiril, ste se zmotili, saj ima ta ravno nasproten učinek. Raje razburjenega partnerja pomirite z besedami, da ga težko gledate tako vznemirjenega. Tako boste v njem vzbudili občutek varnosti in sprejetosti, zato bo lažje izrazil čustva.



Ampak



Strokovnjaki pravijo, da je ta ampak preprosto usoden, saj zradira vse tisto, kar ste pred njim rekli. Tega si nihče ne želi, zato je bolje, da namesto te uporabite besedico in, obenem ali istočasno, saj boste izkazali večje spoštovanje do partnerjevega mnenja, četudi bo to drugačno od vašega.



Pustiva vse skupaj



No, prepiri niso najlažja stvar in normalno je, da vas prime, da bi vse nekam poslali in se umaknili. A raje, kot da to tudi storite, recite, da potrebujete trenutek, da zadihate in vse skupaj premeljete, ter obljubite, da se boste vrnili in stvari razrešili do konca. In seveda to tudi zares storite.



Ti si tak/-a



Četudi vas partner ali razlog prepira spravi popolnoma ob pamet, partnerja nikakor ne ozmerjajte, saj ga boste tako le prizadeli, problema pa verjetno ne boste rešili. Zato pazite na besede in se raje osredotočite na težavo, ki jo morate rešiti.



Mogoče bi morala spakirati in oditi



Če boste med prepirom s takimi stavki namigovali na to, da se boste s partnerjem razšli, boste ustvarili le še večje vznemirjenje in nezaupanje med vama. Tovrstne grožnje so otročje in neresne. Odprto komunicirajte o težavah, ki jih imata, saj bosta hitreje našla ustrezne rešitve. Na dolgi rok pa uspešno komuniciranje lahko okrepi vajino razmerje.