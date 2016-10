Česa moški ne prenesejo

Ženska si lahko marsikaj privošči pri moških, a tudi oni imajo svojo mejo, za katero si ne želijo, da bi jo nežnejši spol (tolikokrat) prestopil. In kaj je tisto, kar jih tako zelo zmoti?



Krade hrano



Na vprašanje, ali bi kaj jedla, ženska najraje odgovori, da sploh ne, ker je sita, tudi če to ni res, ker pač pazi na linijo. Moški se seveda brez težav odloči za sendvič, zrezek ali palačinke z orehi in ne pričakuje, da mu bo ženska snedla pol krožnika, če trdi, da je sita. Naj samo pove, pa bo naročil dvojno porcijo.



Kronično zamuja



Ženskih pet minut nikoli ni pet minut, ampak se raztegne od četrt do pol ure, če ima moški srečo, lahko pa tudi dlje. Bolj ko gre za pomemben dogodek, bolj bo zamujala, ker bo potrebovala več časa zase. Ali obstaja dolgoročna rešitev za to? Vedno lahko poskusite!



Izkorišča seks



Ženske znajo izsiljevati s seksom. Ali ne dajo, ker so užaljene, ali ne dajo, dokler nečesa ne dobijo, ali pa ne dajo iz neznanega razloga. Seks kot orožje jim vedno pride prav, naj gre za izgovor ali za sredstvo, ki opravičuje cilj, vendar je to tudi izzivanje usode, ki se ga moški lahko naveličajo.



Čveka po telefonu



Moškim je uganka, kako se lahko sami po telefonu vse zmenijo v minuti, ženske pa se lahko pogovarjajo pol ure, vendar ne uredijo ničesar, ker samo čvekajo. O tem je bilo prelitega veliko črnila, vendar se še vedno ni nič spremenilo in se tudi ne bo. Ženske pač čvekajo po telefonu. Pika.



Ne zna sprejeti pohvale



So ženske, ki hlepijo po komplimentih, in so takšne, ki ga ne znajo sprejeti, in sploh jih ni tako malo. Ali zmajujejo z glavo, se razjezijo ali pa moškega celo obtožijo, da ne misli resno, ker ne morejo verjeti, da so enkratne. Pa bi počasi morale – moškim in sebi tudi.



Pričakuje, da ji bere misli



Večina žensk je trdno prepričana, da bi jim moški moral znati prebrati misli in občutke, sicer nima razvite intuicije. Pa ni čisto tako. Ljudje imamo v resnici na razpolago samo besede, s katerimi se lahko sporazumevamo o tem, kaj kdo misli, vsaj dokler ne okrepimo telepatskih sposobnosti.



Pravi, da je vse v redu



Moški morda česa ne vejo, vejo pa, da ko ženska reče, da je vse v redu, zagotovo ni tako, sploh če ta stavek večkrat ponovi. Zakaj se je treba igrati skrivalnice, zakaj ženske naravnost ne povejo, kaj jih moti in kaj ne? Težava je le, da jih vedno kaj moti.



Kuha zamero



Ženska je sposobna zameriti vse življenje, tudi če gre za malenkost, in bo le redko izpustila priložnost, da moškega ne spomni nanjo. Tudi če je bila nedolžna stvar pred stotimi leti, ženska ve, in zato tudi moškemu ne bo pustila, da bi pozabil.



Postavlja nesmislena vprašanja



Ženske izjemno rade postavljajo nesmislena ali retorična vprašanja, kot so: ali sem videti debela, ti je všeč moj kužek, bi me ljubil tudi, če bi bila v invalidskem vozičku... Seveda se za vsem tem skriva želja, da bi bile večno in neskončno ljubljene, a učinek je ravno nasproten – moške takšna vprašanja, na katera ne morejo nikoli pravilno odgovoriti, preprosto spravljajo ob pamet.