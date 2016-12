Česa modra ženska ne pričakuje od svojega dragega

Nekaterih stvari nobena modra ženska od svojega dragega ne pričakuje, kaj šele zahteva. Poglejte, kaj vse je na seznamu.

Da bo zanjo skrbel

Ona je samostojna in prepričana o sebi. Partner ni nadomestilo za njene starše in se v življenju prav dobro znajde sama, z njim pa je zato, ker si to želi, ne pa, ker potrebuje nekoga, ki bi zanjo in za njeno udobje skrbel.

Da se bo odpovedal stvarem, ki jih ima rad

Morda ženska nikoli od svojega partnerja ne bo zahtevala, da bi zaradi nje spremenil službo, oblačila ali hobije. Zaveda se, da bi ga to onesrečilo, kot bi onesrečilo njo, če bi kaj podobnega od nje pričakoval on.

Da bo, zanemaril prijatelje in družino

Niti na misel ji ne pride, da bi zato, ker je v zvezi, pozabil na prijatelje, družino in ljudi, ki jih ima rad. Zaveda se, da se ona s katerim od njih morda ne bo prav dobro ujemala, a njegovi prijatelji so njegov izbor, njegova družina pa njegov temelj in pomembno je, da se v njihovem krogu dobro počuti on.

Ne postavlja ultimatov v smislu oni ali jaz

Prav tako ne pričakuje, da bo postala edina pomembna stvar v njegovem življenju, vsi drugi pa bodo pristali na stranskem tiru. Dobro ve, da bodo trenutki, ko bo raje z njimi kot z njo, in da ni v tem prav nič slabega.

Da bodo njegovi interesi postali enaki njenim

Seveda ga bo povabila s seboj na salso ali na plavanje, a če bo on povabilo zavrnil, mu tega ne bo očitala ne zamerila, sploh pa ne bo vztrajala, da jo mora spremljati.

Da se bo spremenil

Ve, da se to nikoli ne konča dobro. Zato ne bo zahtevala, da bi postal drugačna oseba. Zaveda se, da ima vsak svoje vrline in tudi slabosti, uspešna zveza pa temelji na sprejemanju obojega. Prav tako ji je jasno, da se človek lahko spremeni, le če se hoče sam, pod prisilo pa se umakne. Najprej v svoj svet in nato iz partnerske zveze.

Da bo ignoriral druge ženske

Modra ženska se dobro zaveda, da vsak moški rad pogleda privlačno žensko, ki pritegne pozornost. Pozna razliko med pogledom in spogledovanjem, česar pa seveda ne bi prenesla.

Da ji bo povedal čisto vse

Mu zaupa, zato ne preverja njegovega telefona in elektronske pošte ter ne pričakuje poročil, kje in s kom je preživljal čas, kadar nista bila skupaj. To ne pomeni, da je ne zanima, a se zaveda, da sumničavost in nezaupanje ne moreta biti temelj zveze. Svojemu dragemu zaupa, zaupanje pa pričakuje tudi ona od njega.