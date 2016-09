Bradati moški so privlačnejši

Kadar pogledujte gospoda, ki sedi za sosednjo mizo, in razmišljate o tem, kako seksi je, se najbrž zavestno ukvarjate z vsemi drugimi fizičnimi atributi, le z njegovo brado ne. A glede na novo raziskavo igra obrazna (ne)poraščenost večjo vlogo, kot si mislite.

Študija, ki so jo objavili v znanstveni publikaciji Journal of Evolutionary Biology, je namreč razkrila, da ženske poraščene moške dojemajo kot primernejše za dolgotrajno razmerje v primerjavi s tistimi, ki imajo gladko pobrito brado.

Pot do izsledkov

V ta namen so raziskovalci več kot 8500 ženskam kazali računalniško oblikovane moške obraze. Njihova poraščenost je bila različna: od povsem golega obraza, rahle poraščenosti do gostega strnišča in dolge brade.

Strokovnjaki računalniško niso spreminjali le poraščenosti, pač pa tudi obliko ličnic in čeljusti, s katerimi so poskušali poudariti ali ublažiti možatost. Ženske so nato prosili, naj moške razvrstijo v skupine glede na primernost za različne oblike razmerja.

Tako na to vpliva brada

Tiste z gostim strniščem so kot najprivlačnejše označile ženske, ki so bile naklonjene kratkemu razmerju, natančneje neobveznemu druženju s seksom.

Moški z daljšo gosto brado pa so bili zmagovalci med damami, ki bi si želele daljše, resne zveze.

Gladko pobriti pripadniki močnejšega spola (četudi z možatimi potezami) so bili označeni kot najmanj privlačni ne glede na to, o kakšni zvezi z njimi so razmišljale opazovalke.

Kakšna je povezava?

Kot pravijo strokovnjaki, brada nakazuje na plodnost in možatost. Ženske so zato ob pogledu nanjo podzavestno prepričane, da jim bo lastnik zagotovil močne potomce in da bo z golimi rokami premagal medveda, kot za šalo nasekal les ter se spopadal z drugimi težkimi fizičnimi nalogami.

Popolna odsotnost obraznih dlak jim na drugi strani sporoča, da lastnik obraza sploh še ni vstopil v puberteto. Kako naj bi torej poskrbel za naraščaj in vse ostalo? (Strnišče vsaj obljublja, da bo nekoč zrasla tudi daljša brada).

Moški, vzemite na znanje

Če razmišljate o resnem razmerju, odložite britvico, če pa bi se radi zgolj zabavali, se obrijte vsak drugi, tretji dan in pustite, da vam zraste tisto – vsaj po mnenju večine žensk, ki ne razmišljajo o resnem razmerju – seksi strnišče.