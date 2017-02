Boljša spolnost v treh korakih

Da bi bil vaš seks najboljši, je potrebna spolna samozavest. Ta pride z izkušnjami in s pomočjo korakov, ki jih našteva spolna terapevtka Emily Morse, jo boste dosegli prej in prej boste popolnoma zadovolj(e)ni.

Bodite kraljica lastnega zadovoljstva

Že vrabčki na vejah čivkajo, da so ženske, ki se pogosto samozadovoljujejo, samozavestnejše in v seksu najdejo več zadovoljstva, saj dobro vedo, kaj jih pripelje do orgazma. »Če se tega še vedno sramujete ali vam je že ob misli na masturbacijo neprijetno, je skrajni čas, da jo sprejmete kot nekaj naravnega in z njeno pomočjo odkrijete lastne erogene točke ter intenziteto dražljajev, ki vam najbolj ustreza, svoja dognanja pa uporabite tudi tedaj, ko se zabavate v dvoje,« svetuje seksologinja.

Na svoje telo glejte kot na nekaj privlačnega

Za spolno samozavest je pomemben odnos do lastnega telesa. Sebe začnite dojemati kot spolno bitje in na svoje telo glejte kot na nekaj privlačnega, zapeljivega, seksi ... Da bi to dosegli, malce vadite: oblecite se v lepo spodnje perilo, v zapeljivo obleko in si obujte visoke pete, se sprehajajte pred ogledalom ter občudujte svojo podobo. Na takšen način se boste seznanili s seboj ter se navadili na idejo, da ste privlačni tako zase kot tudi za partnerja.

Povejte tri čarobne besede

Nihče ne more brati vaših misli, in če bi radi kaj (ali če česa nočete), nikar ne molčite. Pravilo upoštevajte tudi v spolnosti. Če partner počne kaj, kar vam ni po volji, mu to povejte s tremi preprostimi besedami. »Poskusiva to takole,« svetuje Morsova. Z njimi ga ne boste užalili, mu pa boste sporočili, da veste, kaj vam je všeč, in da vas tega ni strah povedati. S tem ne boste le oplemenitili svoje spolne izkušnje, temveč boste razveselili tudi njega. Kajti v resnici je včasih napotkov vesel, da je samozavestna ljubimka nadvse privlačna, pa prav tako že veste.