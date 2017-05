Besede, ki v trenutku ubijejo moško poželenje

Včasih pa ženske bližino razumejo in izkoristijo drugače kot moški in postavijo kopico vprašanj, s katerimi bi lahko počakale, vsaj dokler ni odnosa konec.



Pogovoriti se morava



Če že, to povejte po seksu, ko bosta oba zadovoljna in pripravljena sklepati kompromise.



A boš kmalu?



Vprašanje, ali bo moški kmalu doživel vrhunec, se da zastaviti tudi drugače, tako pa je odbijajoče in neprivlačno. Če ne zmorete več, predlagajte počitek, tega pa ne sprašujte.

So otroci v redu?

Moški menijo, da če otroci ne rjovejo in niso ne lačni ne mokri, so v redu. To pomeni, da jih tudi ženske lahko za hip odmislijo.



Debela sem



To v tem trenutku sploh ni pomembno. Moški je tu, strumno čaka, da bo izpolnil svojo partnersko obveznost, in pri tem se z ženskimi kilogrami niti malo ne ukvarja. Ne vidi odvečne maščobe, ampak samo mehke obline, h katerim se bo stisnil.



Drugič bom doživela orgazem



Skoraj vsak moški rad sliši, da je ženska uživala prav tako kot on, zato ga takšni stavki zamorijo, če ženska zraven ne ponudi še rešitve in pove, kaj jo vzburja, da bo naslednjič natančno vedel, kako se stvari lotiti.