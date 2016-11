Besede, ki obnorijo moške v postelji

Seksologi se strinjajo, da nič v postelji ne zagreje ozračja bolj in hitreje kot poreden govor. Brez skrbi, ni treba, da ste vulgarni. Nasprotno, začinjen govor je najučinkovitejši, kadar razkriva iskrene želje, ko so besede izgovorjene čutno in s samozavestjo.

Ob stalnem repertoarju vzdihov in besedic da, še in to njegovo spolno željo okrepite še z nekaterimi besedami, ki bodo nedvomno padle na plodna tla. Kajti moški jih v postelji slišijo najraje.