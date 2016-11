Ali je pravi ali ne?

Pred vami je kratek test, s katerim lahko hitro preverite, ali ste zase izbrali pravega partnerja, ki bo z vami tekel na dolge proge, ali ne. Če na vsaj šest vprašanj odgovorite pritrdilno, imate veliko možnosti za uspešen odnos in srečno skupno prihodnost.



1 Ali partner iz vas izvablja tisto najboljše?



Če ne, zakaj ne oziroma kaj bi moral storiti, da bi se lahko razcveteli v odnosu?



2 Ali mu popolnoma zaupate?



Ne gre samo za vprašanje zvestobe, pa vendar je razlika, ali morate kar naprej preverjati, kaj vaš partner počne, ali ne.



3 Ali vas osrečuje?



Na to vprašanje bi morala oba odgovoriti pritrdilno.



4 Si lahko predstavljate, da ostarita skupaj?



Tudi to bi si morala predstavljati oba!



5 Ali vam je všeč partnerjeva družina/družba?



Ni obvezno, da vam je, a vseeno zelo pomaga, če se ujamete s partnerjevimi sorodniki ali prijatelji. Če se ne, razmislite, kaj lahko spremenite, res pa je, da si družine nihče ne more izbrati...



6 Ali sta prijatelja?



Vedno lahko kakšno skrivnost zadržite zase, sicer pa je lepo in zdravo, če je vaš partner tudi vaš prijatelj, ne samo oseba, s katero živite skupaj.



7 Se medsebojno podpirata?



Partnerjeva podpora je zelo pomembna. Ne gre za to, ali ste sposobni delovati samostojno, ampak za to, da vas partner v življenju sprejema in razume.



8 Imate skupne interese?



Vsak ima lahko svoj pogled na življenje, svojo družbo in svoje hobije, a za partnerstvo je dobro, da si vsaj kaj delite, tudi če sta zelo različna – potrudita se, da najdeta skupni imenovalec, poleg seksa, seveda.



9 Ali se strinjata v pomembnih rečeh?



Zaplete se že pri tem, kaj je pomembno enemu in kaj drugemu, ampak v osnovi vemo, da ne gre za podoben okus pri izbiranju tapet za dnevno sobo, temveč za podoben pogled na življenje, ki vaju lahko dodatno poveže.