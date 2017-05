Akt, ki obljublja najpogostejše orgazme

Le kdo si ne želi med vsako izvedbo doseči maksimalnega rezultata? Med spolnim odnosom je to seveda veliki O, a kot je najbrž vsakomur jasno, seks se ne konča vselej z njim.

Strokovnjaki pa so z novo študijo, ki jo povzema publikacija The journal of sex research, odgovorili na vprašanje, kateri spolni akt najpogosteje pripelje do orgazma.

V namen študije so raziskovalci z univerz St. Francis Xavier in Nova Škotska proučevali 800 posameznikov, starih od 18 do 79 let, ki so imeli romantično razmerje. Nekaj manj kot polovica jih je bila v istospolnih zvezah, ostali v heteroseksualnih.

V namen raziskave so sodelujoče povprašali o tem, kako pogosto dosegajo spolne vrhunce, kolikšno zadovoljstvo jim nudijo orgazmi, doseženi z različnimi oblikami spolnega akta (oralnim, vaginalnim, analnim), ter katera oblika spolnosti jim je najljubša.

Kaj se je izkazalo?

Na podlagi analize odgovorov so avtorji zaključili, da moški v istospolnih razmerjih najpogosteje doživljajo orgazme med analno penetracijo. Prav tako se je izkazalo, da zaporedne orgazme najpogosteje doživljajo ženske v istospolnih zvezah. Najredkeje pa so spolni višek okušale ženske v heteroseksualnih zvezah. Presenečeni? Najbrž ne.

Vse pripadnice nežnejšega spola, ne glede na spolno usmerjenost, so bile izjemno zadovoljne z orgazmi, ki so bili kombinacija penetracije in stimulacije klitorisa (dvojno veselje, dvojni užitek). Na srečo obstaja nešteto položajev (ter vibratorjev), ki omogočajo stimulacijo G-točke in klitorisa hkrati.

Ne gre se torej zanašati zgolj na eno tehniko, saj so tako moški kot ženske vseh spolnih usmerjenosti povedali, da so bili po seksu, ki se je začel z oralnim razvajanjem in končal s penetracijo, najbolj zadovoljni.

In še ena zanimiva novica: velika večina sodelujočih v študiji je povedala, da bi rada večkrat okušala zaporedne orgazme. Torej … niste sami.

V razmislek

Seveda je doživljanje orgazma dokaj individualne narave in kar je všeč nekomu (ali večini), morda ne bo všeč vam. Poleg tega sam vrhunec ne bi smel biti edini smisel in namen spolnega akta. A naslednjič, ko se boste igrali, se vendarle poigrajte na različne načine. Pa če razvajate njega ali njo.