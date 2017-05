Absolutna zmagovalka v postelji

Res je, da se o okusih ne razpravlja. Ti so različni in prav je tako. A ko gre za moške in lastnosti, ki jih pri svojih ljubimkah najbolj cenijo, so si okusi dokaj podobni. Obstajajo namreč odlike, ki se jim noben pripadnik močnejšega spola ne bi odrekel. Kakšno žensko bi torej med vročimi igricami radi ob sebi?

Dominantno

Nič ni bolj seksi kot ženska, ki moškega dobesedno vrže na posteljo, z njega strga obleko, vzame stvari v svoje roke in se poda v akcijo. Tista, ki prevzame pobudo, je v moških očeh še kako zaželena.

Zapeljivo

Tako, katere čutni in pomenljivi gibi ga dobesedno obnorijo. Če so ti začinjeni še z erotičnim spodnjim perilom, visokimi petami in zapeljivim gibanjem bokov ob nežni glasbi, obljubljajo pravi izbruh veselja.

Spontano

Predigra je neverjetno močno orožje v postelji. Prav zato moške obnori, kadar se je spontano loti sama. Intimne poljube po erogenih točkah obožuje vsak pripadnik močnejšega spola.

Glasno

Ne govorimo o visokih tonih, temveč o erotičnih zvokih med akcijo, ki zgovorno pričajo o njeni strasti. Tudi kakšna umazana beseda pri tem ne bo odveč.

Potešeno

Moški obožujejo, kadar v njenem izrazu na obrazu, v rdečih licih, mehkih ustnicah in globokem dihanju opazijo znake, da so dobro opravili svoje delo. Njen orgazem je tudi zanje velik vrelec strasti.