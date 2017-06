800 moških je priznalo: to so najboljši seks položaji

Pri časopisu Men's Health so izvedli anketo, v kateri je sodelovalo 800 pripadnikov močnejšega spola. Vprašanje, na katero so morali odgovarjati, je bilo povsem preprosto in je seveda se je navezovalo na seks.

Tisti v zvezi so morali izbrati spolne položaje po treh kriterijih: katerega imajo najraje, katerega bi radi okušali večkrat in katerega želijo iz domišljije prenesti v spalnico. Taki pa so bili njihovi odgovori ...

Položaji, ki jih imajo najraje

Po pasje

Ona kleči na postelji ali na tleh, on je za njo. Seveda ima tu glavno besedo on, možnosti za nekoliko popestritve pa so neskončne.

Kavbojka

On leži na hrbtu, ona sedi ali kleči nad njim. V tej pozi res dominira ona, njemu pa se odpira čudovit pogled na njeno telo in ob tem lahko malo počiva.

Misijonarska

Morda nekoliko presenetljivo, a med najboljše tri se je umestila tudi ta klasična poza, med katero ona leži na hrbtu, on pa je na njej in prinaša močno intimno doživetje.

Katere bi radi okušali večkrat

Kavbojka



Ker jo imajo tako radi, je nimajo nikoli dovolj

Obrnjena kavbojka

Položaj je enak kot pri prejšnji pozi, le da mu ona kaže hrbet.

Po pasje

Velja nekako tako kot pri kavbojki, moški se te poze ne morejo nasititi.

Poza, ki jim najpogosteje buri domišljijo

Seks stoje

Oba stojita, on jo vzame v naročje, ona mu noge ovije okoli pasu. Zakaj? Ker je tako divja, strastna, prvinska in vroča.

Se strinjate z izborom?