6 stvari, ki jih morate vedeti o moških

Čeprav moški veljajo za manj zapletene od žensk, imajo svoje muhe, ki jih je dobro poznati in si olajšati življenje v dvoje.



1. Moški ne berejo ženskih misli



Moški imajo sicer čudovito razvito intuicijo, a je ne uporabljajo dovolj, saj so sposobni prezreti stotine ženskih namigov in znamenj, s katerimi jim sporočajo, kaj hočejo, pa če so še tako očitni. V resnici ne ženske ne moški ne vidijo drug drugemu v glavo, zato se je treba pogovarjati. Ko ženska nekaj hoče, si bo olajšala stvari, če to preprosto pove, umetnost, kako doseči svoje, pa se skriva v načinu, kako to pove. Vztrajno, mirno in ljubeče.



2. Tudi glavobolov je lahko preveč



Tolikokrat je že bilo zapisano, da še najhujši glavobol prežene ravno seks, da to res ne more biti več ženski izgovor, zakaj se ji ne seksa. Saj ne da ne obstaja še kup drugih izgovorov, a morda bi se bilo bolje vprašati, kakšen je resničen vzrok, da si ženska ne želi seksa, in ga predelati skupaj s partnerjem.



3. Ne obljubljajte v prazno



Ženske vedo, kako veliko lahko dosežejo pri moškem že samo z namigom na oralni seks ali divjo noč v dvoje, s čimer ni pravzaprav nič narobe, dokler obljubo tudi zares držijo. Zapeljevati do trenutka, ko doseže svoje, potem pa pozabiti na vroče obljube, po možnosti vedno znova, pa je kršitev pravil igre. Bodite pošteni in odigrajte igro do konca, kot ste se dogovorili.



4. Pohvale ni nikoli premalo



Moški prav tako rad sliši lepo besedo o sebi kot ženske, zato ne skoparite s pohvalami in komplimenti. Ni treba, da gre za velika dejanja, lahko so preproste, vsakdanje stvari, ki ste jih opazili, nikoli pa ga ne pozabite pohvaliti v postelji. Če si to seveda zasluži!



5. Kupujte z njim – zanj



Večina moških sovraži nakupovanje, ampak med njimi se najdejo izjeme, ki se v to podajo s svojo drago in ji pomagajo pri izbiri, kar je lahko zelo naporno. Da ne bo vedno vse samo zanjo, peljite svojega moškega na oddelek s perilom in naj tokrat on izbere, v čem bi vas rad videl. Pustite mu, naj pove, kaj se njemu zdi seksi.



6. Dovolite mu, da je moški



Moški imajo svoje štose in nekaj jih pride z njimi v paketu, pa naj bo to riganje po pivu, gledanje nogometnih tekem ali odpor do baleta. Vsake toliko je morda res treba zaropotati in jih spraviti v red, vendar naj ima to svoje meje in naj bo moški v svojem domu moški, ne da bi se zaradi tega počutil slabo. Tudi ženske so sposobne marsičesa, pa so zanje večino časa princeske, zakaj jim ne bi pustili dihati? Ni tako pomembno, ali imajo depiliran hrbet, pomembno je, da imajo občutek, da so vaši junaki.