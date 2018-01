25 zapovedi harmoničnega in zdravega odnosa

1. Partnerja ne boste nikoli spremenili, če tega ne bo želel ali se s tem sploh ne bo ukvarjal.

2. Izbrali ste partnerja, ker ste se zaljubili na podlagi preslikave vzorcev primarne družine in nekih svojih želja, zato se soočite z realnostjo, ko zaljubljenost mine, in se odločite za ljubezen in dogovor.

3. V partnerstvu morata sodelovati dve zreli odrasli osebi.

4. Pomagati si morata razbremeniti teže dneva, tako da vsak nosi svoj del, poleg tega pa pomaga še drugemu, če ima dovolj energije.

5. Delo doma in vzgoja otrok ter skrb zanje se težko ovrednotijo v očeh drugih, če sami ne prenašajo tega bremena, tako da je treba to jasno opredeliti.

6. Komunikacija, poslušanje in dogovor so nujne sestavine sodelovanja med partnerjema.

7. Vsaka beseda, čustvo in prošnja imajo veliko težo, zato se jih je treba lotiti resno. Ne podcenjujte besed in težav drugih, ker ne veste, kaj jim pomenijo. Poskušajte jih jemati resno in najti skupno rešitev.

8. Ženske, ne nosite teže bolečine v notranjosti, ker se bo razrasla in prešla v sovraštvo, včasih tudi v samopomilovanje, in iz tega sledi samo želja po ločitvi.

9. Moški, ne umikajte se ženskam, ko ne najdete več skupnega veselja, ne delajte cele dneve, temveč prisluhnite partnerici in poskušajte najti rešitev.

10. Rešitve obstajajo, samo več glav morate stakniti skupaj.

11. Obstajajo babice in varuške, da si lahko vzamete prost dan in se posvetite tako osebni negi kot partnerju, s katerim sta skupaj zaradi vaju. Otroci so samo neka lepa posledica. Vendar bosta na koncu obsedela sama drug za drugega.

12. Vzemite si čas za intimo. Spolnost je osnova odnosa, poleg komunikacije in skupnih dejavnosti. Tu sta samo vidva. Spolnost je trening in skupni projekt, ki ne sme biti zanemarjen.

13. Razdelita si delo, enkrat tako, drugič tako, zato da bodo zadovoljene vse plati.

14. Jeza je razdiralec vseh odnosov.

15. Ženske se moramo pogovarjati in deliti mnenja z drugimi, ker skozi glasno razmišljanje večkrat slišimo svojo težavo in nato nekako najdemo rešitev.

16. Moški želijo od ženske kratka in jedrnata navodila, kako ji lahko pomagajo in jo osrečijo.

17. Ne pričakujte, da bo partner kar vedel, kaj si želite – ne bo, vam zatrjujem. Če ne poveste jasno in glasno, kaj čutite ali želite, se drugi osebi tudi sanja ne, ker imamo vsi toliko opraviti s sabo, da čisto vsega ne moremo slutiti.

18. Ko se eden od partnerjev v odnosu ne počuti dobro, je to prvi alarm, da je čas za spremembe.

19. Partnerstvo je skupni projekt in dogovor, da bosta dva delala za dobro vseh po najboljših močeh.

20. Otroci niso središče odnosa, so samo mala egoistična bitja, ki vedo, kaj želijo, mi pa jim moramo postavljati meje, da ostanejo zdravi tudi drugi odnosi.

21. Ne pozabite na romantiko in skupna druženja.

22. Ženska postavlja energijo družine. Zavedajte se, da če hodite domov izčrpane in slabe volje, bo družina to čutila, pri tem pa bodo vsi zmedeni, kar vam ne bo v pomoč pri dnevnih obveznostih.

23. Moška naloga je, da poskrbi za svojo žensko ter z njo ravna kot s kraljico, saj bo tako tudi on obravnavan kot kralj. V nasprotnem primeru podzavestno jemljemo bližnjim tisto, kar jih najbolj razveseli in gradi. To spoznamo šele skozi leta, ko to ozavestimo.

24. Partnerstvo je pogodba JAZ ZATE-TI ZAME … Oba za skupno dobro. Zakaj? Ker sta se odločila, da bosta ustvarila družino in poskrbela za kakovostno življenje. Oba sta odrasla, zrela ter odgovorna.

25. Ko se poročimo, vedno rečemo: »V dobrem in slabem.« Po navadi temu ne damo poudarka.

Hudo mi je, ko se soočam s takimi zgodbami, ko se nekdo počuti slabo. Želela bi imeti znanje, ki ga imam zdaj, v mladih letih, na začetkih skupnega življenja. Pogosto razmišljam, da bi lahko delovala drugače, če bi imela nekoga za ideje, ter kaj vse bi se izteklo drugače. Vem, da morda ne bi razumela in slišala, ker moramo vsi po svoji poti, vendar … Zato želim vsaj nekaj znanja in umetnosti partnerstva razložiti drugim, z zavedanjem, da to še zdaleč ni vse, vendar morda za začetek le nekaj. Ne smemo igrati žrtve, ker tako zapademo v ciklus samopomilovanja, depresije in tesnobe, iz katerih je pot še težja. Takoj ko se ne počutite dobro v svoji koži, je to znak za dogovor, pogovor in skupne spremembe. Počasi, korak za korakom. Če ste v zrelem odnosu, se bo tudi partner potrudil za skupno dobro, v nasprotnem primeru pa lahko samo rečem »Srečno!« v upanju, da bo prišel dan, ko bosta obe strani ugotovili, da se morata za odnos truditi – ali z današnjim partnerjem ali pa z naslednjim. Menim, da se je dobro potruditi za tistega, s katerim imamo družino, če se le da, ker bo vsak naslednji partner prišel s svojo dodatno opremo in se bomo lotevali popolnoma drugačnih projektov s podobno vsebino in nalogami za učenje.

