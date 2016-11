20 nasvetov, ki krepijo ljubezen in zakon

V nobenem zakonu se ne cedita vedno med in mleko. Vzponi in padci so nekaj povsem običajnega, včasih pa je za to, da bi zakonca znova bolje razumela sebe, drug drugega in situacijo, potreben le pravi nasvet. Zato si poglejte nekaj napotkov in dejstev, ki vama bodo pomagale okrepiti zvezo in zakon ter prebroditi težke čase.

Vsak dan drug drugemu recita kaj pozitivnega.

Naj bo vajin cilj spremeniti dom v najvarnejši kraj na svetu.

Svojemu zakoncu vedno dajte največ od sebe in ne tistega, kar je ostalo potem, ko ste najboljše dali drugim.

Ljubezen je odločitev, predanost, s katero sta si obljubila, da bosta skupaj ne glede na vse.

Dajte več, vzemite manj.

Nikoli ne domnevajte.

Nikoli ne nehajta hoditi na zmenke.

Nikoli se ne prenehajta spogledovati (drug z drugim).

Seks reši vse težave. Tudi glavobol.

Zanemarita ves svet, nikoli pa ne zanemarita drug drugega.

Biti srečen do konca svojih dni ni pravljica, temveč izbira in vzajemen trud.

Dobri odnosi temeljijo na dveh stvareh: na cenjenju podobnosti in spoštovanju različnosti.

Če morata kritizirati, počnita to z ljubeznijo.

Le zalita in negovana trava je zelena.

Obstajajo boljše besede od ljubim te. Te so: tu sem in s tabo bom ostal(a).

Če imate čas jadikovati, imate čas tudi nekaj storiti, da vam ne bi bilo več treba tarnati.

Čudeži se rodijo iz težav.

Za uspešen zakon ni dovolj najti pravega partnerja, temveč je pomembno tudi biti pravi partner.

Vajino potovanje ni idealno, je pa samo vajino.

Večina zakonov bi bilo uspešnejša, če bi mož in žena dojela, da sta na isti strani.