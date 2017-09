15 znakov, da nima resnih namenov

Zaljubljeni ste, a niste povsem prepričani, kakšni so njegovi nameni z vami. Bodite pozorni na teh 15 znakov, ki nedvomno pričajo o tem, da samo izgubljate dragoceni čas.

Ne pogovarjata se o prihodnosti

Kadar načnete to temo, se spretno izmika. »Uživajva v trenutku.« »Videla bova, kako se bodo zadeve odvijale.« Take in podobne izjave tedaj, ko sta par že skoraj leto ali več, jasno kažejo, da vaš srčni izbranec ni pripravljen na stabilnejšo zvezo. Kajti povsem normalno in običajno je, da se par pogovarja o naslednjem koraku, ne glede na to, kako velik je.

Pokliče vas smo tedaj, ko ima čas

Oziroma ko si ga vzame. Če bi mu res bilo mar za vas, bi vas večkrat poklical ne glede na to, kako zaposlen je. Pa čeprav samo za minuto in zgolj zato, da bi slišal vaš glas.

Ni prave bližine

Če vajina zveza temelji le na seksu in ne na pogovorih, skupnem preživljanju časa ter ob hobijih, ki so obema v veselje, ste lahko prepričani, da si ne želi skupne prihodnosti. Bližina je tista, na kateri se gradi odnos. Če ta temelji zgolj na seksu, se mu ne obeta nič dobrega.

Nikamor ne gresta skupaj

Vajino skupno preživljanje časa je omejeno zgolj na spalnico in ne kaže nobenega navdušenja nad tem, da bi šla v kino, gledališče, na zabavo ali izlet. Torej ste lahko prepričani, da ste zanj samo kratkotrajna zabava.

Vedno pazi na svoj telefon

To nikoli ne pomeni nič dobrega, kajti zagotovo na njem skriva nekaj, česar vi ne smete videti.

Nikoli ne govori o sebi

Zato v resnici o njem veste zelo malo. Predstavil vam ni še nobenega prijatelja, ne govori o svoji družini in spoznavanje te se vam zdi kot oddaljene sanje. Tak človek res nima nobenega namena osnovati resne zveze.

Njegovi odgovori so nejasni

Ne glede na to, kaj ga vprašate, njegovi odgovori so vedno dvoumni ali jih sploh ni. Torej pred vami nekaj skriva. Najbrž dejstvo, da vas nima namena spustiti preblizu sebe in v svoje življenje.

Ne trudi se okoli vas

Uspeh zveze je pogojen s trudom obeh parterjev. Če on v vajin odnos ne vlaga nikakršnega truda, se za vas ni pripravljen ničemur odpovedati, zmenke pa vedno predlagate vi ter načrtujete skupni čas, ni pravi. Pojdite naprej.

Ne morete se z njim pogovarjati o resnih temah

Vse obrne na šalo ali pa se tedaj, ko načnete resne teme, zapre vase in ne sodeluje. To je še en znak, da si ne obeta prihodnosti z vami.

Zakon sploh ne pride v poštev

Tej temi se spretno izogiba. Tudi kadar omenite poroko prijateljice, na katero sta povabljena, se zmrduje in vam da jasno vedeti, da zakon zanj ne pride v poštev. Ne slepite se, da se bo to kdaj spremenilo.

Želi se samo zabavati

Če vam celo jasno pove, da je z vami zgolj za zabavo, nikar ne mislite, da si bo sčasoma premislil. Velika verjetnost je, da si ne bo.

Še nikoli ni bil zaljubljen

Te besede vas zabolijo, zato jih namenoma preslišite, prav tako tudi dejstvo, da še nikoli ni imel resne zveze. Torej je velika verjetnost, da bo ob prvi priložnosti tudi iz vaše poletel.

Nikoli se ne pogovarja o svojih občutkih

Če vas izključuje na tak način in noče razkriti svoje nežne plati ter z vami ne deli občutkov, vas ne želi spustiti blizu in zagotovo nima nobenega namena z vami osnovati skupne prihodnost.

Vedno spreminja temo

Ne glede na to, o čem bi se radi pogovorili, vedno spremeni temo ter jo spelje na stvari, ki so blizu njemu. To pomeni, da vas ne spoštuje in na vas ne gleda kot na enakopravnega partnerja v zvezi.

Nikoli vas ne pohvali

Vsak rad sliši pohvalo, a če so njegovi komplimenti namenjeni le vašemu videzu, nikoli pa ne pohvali vaše osebnosti, vrlin in veščin, jih najbrž sploh ne opazi. Kar pa nedvomno ni temelj lepe prihodnosti in ne trajnega odnosa.